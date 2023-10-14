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В Ревде выпускники детдома получат жилье по решению суда

В Ревде выпускники детдома получат жилье по решению суда

14 октября 2023, 07:41
Фото: 1MI
Благоустроенное жилье выделят в Ревде жителям, оставшимся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей, после вмешательства прокуратуры.

Проверка ведомства установила, что заявители воспитывались в детском доме, так как их родители были лишены родительских прав.

Одному из них было выделено жилое помещение, но в 2007 году оно было признано непригодным для проживания. В то время заявитель еще не достиг совершеннолетнего возраста. У второго ревдинца жилья не было. Управление соцполитики отказало обоим в постановке на учет, так как они достигли возраста 23 лет. Но до 18-летнего возраста они с заявлениями не обращались.

В результате прокурор направил в суд иск, чтобы ревдинцев поставили на учет и включили в список лиц, которым необходимо выделить квартиры из специального жилищного фонда Свердловской области.

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#Общество#Прокуратура#Дети#Жилье#Ревда#Квартира#Детский дом#Родители#Евгения Сафина
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