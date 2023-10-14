В Ревде выпускники детдома получат жилье по решению суда

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Проверка ведомства установила, что заявители воспитывались в детском доме, так как их родители были лишены родительских прав.
Одному из них было выделено жилое помещение, но в 2007 году оно было признано непригодным для проживания. В то время заявитель еще не достиг совершеннолетнего возраста. У второго ревдинца жилья не было. Управление соцполитики отказало обоим в постановке на учет, так как они достигли возраста 23 лет. Но до 18-летнего возраста они с заявлениями не обращались.
В результате прокурор направил в суд иск, чтобы ревдинцев поставили на учет и включили в список лиц, которым необходимо выделить квартиры из специального жилищного фонда Свердловской области.