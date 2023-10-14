В Ревде выпускники детдома получат жилье по решению суда

Одному из них было выделено жилое помещение, но в 2007 году оно было признано непригодным для проживания. В то время заявитель еще не достиг совершеннолетнего возраста. У второго ревдинца жилья не было. Управление соцполитики отказало обоим в постановке на учет, так как они достигли возраста 23 лет. Но до 18-летнего возраста они с заявлениями не обращались.