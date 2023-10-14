Виновник ДТП на Range Rover из Нижнего Тагила уже был лишен прав за пьяную езду

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
В Госавтоинспекции Нижнего Тагила выяснили, что мужчина имеет стаж вождения пять лет. При этом в 2021 году он был лишен прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения на 18 месяцев, а также должен был заплатить штраф в 30 тысяч рулей.
Заметив характерные признаки опьянения на месте ДТП на Ленинградском проспекте, водителю провели медицинское освидетельствование, которое показало 1,135 мг/л в выдыхаемом воздухе.
Мужчину исключили из процесса движения, а Range Rover задержали и отправили на штрафстоянку. В отношении него может быль заведено уголовное дело по ст. 264.1 ч.1 УК РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее получившему административное наказание за такое же нарушение ПДД.
Напомним, второй водитель получил различные травмы. Он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.