Виновник ДТП на Range Rover из Нижнего Тагила уже был лишен прав за пьяную езду

В Госавтоинспекции Нижнего Тагила выяснили, что мужчина имеет стаж вождения пять лет. При этом в 2021 году он был лишен прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения на 18 месяцев, а также должен был заплатить штраф в 30 тысяч рулей.