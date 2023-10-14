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Виновник ДТП на Range Rover из Нижнего Тагила уже был лишен прав за пьяную езду

Виновник ДТП на Range Rover из Нижнего Тагила уже был лишен прав за пьяную езду

14 октября 2023, 06:54
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Водитель Range Rover из Нижнего Тагила, который в пьяном состоянии врезался в «ВАЗ», стоящий на светофоре, ранее уже был лишен прав за вождение в алкогольном опьянении.

В Госавтоинспекции Нижнего Тагила выяснили, что мужчина имеет стаж вождения пять лет. При этом в 2021 году он был лишен прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения на 18 месяцев, а также должен был заплатить штраф в 30 тысяч рулей.

Заметив характерные признаки опьянения на месте ДТП на Ленинградском проспекте, водителю провели медицинское освидетельствование, которое показало 1,135 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Мужчину исключили из процесса движения, а Range Rover задержали и отправили на штрафстоянку. В отношении него может быль заведено уголовное дело по ст. 264.1 ч.1 УК РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее получившему административное наказание за такое же нарушение ПДД.

Напомним, второй водитель получил различные травмы. Он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

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#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Полиция#Штраф#Алкоголь#Лишение прав#Пьяный водитель#Евгения Сафина#Авария
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