Выяснились подробности ДТП с трамваем и четырьмя пострадавшими в Екатеринбурге

38-летний водитель универсала ехал по проспекту Ленина в сторону улицы Восточной и возле 58-го дома столкнулся с трамваем маршрута № 8. Удар обернулся травмированием пассажиров легкового авто — четырех пострадавших тюменцев доставили в 36-ю травматологию, об их состоянии не сообщается.