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Выяснились подробности ДТП с трамваем и четырьмя пострадавшими в Екатеринбурге

Выяснились подробности ДТП с трамваем и четырьмя пострадавшими в Екатеринбурге

14 октября 2023, 12:30
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге автомобиль Lada Largus врезался в трамвай, в результате чего пострадали четыре жителя Тюмени.

38-летний водитель универсала ехал по проспекту Ленина в сторону улицы Восточной и возле 58-го дома столкнулся с трамваем маршрута № 8. Удар обернулся травмированием пассажиров легкового авто — четырех пострадавших тюменцев доставили в 36-ю травматологию, об их состоянии не сообщается.

Проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства происшествия, в том числе на какой сигнал двигались участники, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге иномарка сбила мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу на улице Фонвизина.

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Фото: ГИБДД Екатеринбурга
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#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Трамвай#Автомобилист#Екатеринбург#Григорий Орлов
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