Выяснились подробности ДТП с трамваем и четырьмя пострадавшими в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
38-летний водитель универсала ехал по проспекту Ленина в сторону улицы Восточной и возле 58-го дома столкнулся с трамваем маршрута № 8. Удар обернулся травмированием пассажиров легкового авто — четырех пострадавших тюменцев доставили в 36-ю травматологию, об их состоянии не сообщается.
Проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства происшествия, в том числе на какой сигнал двигались участники, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге иномарка сбила мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу на улице Фонвизина.