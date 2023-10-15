40 автобусов, массовое ДТП и тело в канаве

В Туринском районе под Екатеринбургом 40-летний мужчина сбил пешехода. Когда он понял, что сбил человека, то переложил его тело на обочину и поехал дальше на работу. 54-летний пострадавший скончался. Водителя удалось разыскать благодаря деталям от его автомобиля, которые он обронил в результате ДТП.