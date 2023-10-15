40 автобусов, массовое ДТП и тело в канаве

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
40 автобусов за 414,4 миллиона рублей закупит администрация Нижнего Тагила. Тендеры на поставку объявила «Служба заказчика городского хозяйства». Автобусы должны появится в Нижнем Тагиле до 21 января 2024 года.
Водитель Toyota устроил массовую аварию на Свердловском шоссе и скрылся. Виновник найден, он арестован на трое суток. Задержанному 67 лет. Во время опроса мужчина пояснил, что покинул место ДТП, потому что испугался последствий.
Новую гирлянду «Бахрома» закупят к Новому году, чтобы украсить главную елку Нижнего Тагила. На это выделено 90 тысяч рублей. Длина гирлянды составит 10 метров, а высота нитей — 0,9 метра. Светиться она будет белым цветом в режиме постоянного свечения.
В Туринском районе под Екатеринбургом 40-летний мужчина сбил пешехода. Когда он понял, что сбил человека, то переложил его тело на обочину и поехал дальше на работу. 54-летний пострадавший скончался. Водителя удалось разыскать благодаря деталям от его автомобиля, которые он обронил в результате ДТП.
После публикации TagilCity.ru о клубах густого черного дыма на территории ЕВРАЗ НТМК Росприроднадзор инициировал проверку на качество воздуха.