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40 автобусов, массовое ДТП и тело в канаве

40 автобусов, массовое ДТП и тело в канаве

15 октября 2023, 17:19
Фото: Midjourney
40 новых автобусов закупит администрация города. Водителя, устроившего массовое ДТП, арестовали на трое суток. Какой гирляндой украсят елку на Новый год в Нижнем Тагиле и последствия пожара на Евраз НТМК: самое важное, что произошло за выходные в Нижнем Тагиле и не только.

40 автобусов за 414,4 миллиона рублей закупит администрация Нижнего Тагила. Тендеры на поставку объявила «Служба заказчика городского хозяйства». Автобусы должны появится в Нижнем Тагиле до 21 января 2024 года.

40 автобусов за 414,4 миллиона закупает администрация Нижнего Тагила
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Водитель Toyota устроил массовую аварию на Свердловском шоссе и скрылся. Виновник найден, он арестован на трое суток. Задержанному 67 лет. Во время опроса мужчина пояснил, что покинул место ДТП, потому что испугался последствий.

Виновник ДТП на Свердловском шоссе под Нижним Тагилом арестован на трое суток
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Новую гирлянду «Бахрома» закупят к Новому году, чтобы украсить главную елку Нижнего Тагила. На это выделено 90 тысяч рублей. Длина гирлянды составит 10 метров, а высота нитей — 0,9 метра. Светиться она будет белым цветом в режиме постоянного свечения.

Новая 10-метровая гирлянда украсит Нижний Тагил на Новый год
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В Туринском районе под Екатеринбургом 40-летний мужчина сбил пешехода. Когда он понял, что сбил человека, то переложил его тело на обочину и поехал дальше на работу. 54-летний пострадавший скончался. Водителя удалось разыскать благодаря деталям от его автомобиля, которые он обронил в результате ДТП.

Под Екатеринбургом мужчина сбил пешехода и выкинул его тело в канаву
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После публикации TagilCity.ru о клубах густого черного дыма на территории ЕВРАЗ НТМК Росприроднадзор инициировал проверку на качество воздуха.

После пожара на ЕВРАЗ НТМК организована проверка качества воздуха в Нижнем Тагиле
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