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70 водителей отстранили от управления авто в Свердловской области

70 водителей отстранили от управления авто в Свердловской области

15 октября 2023, 06:44
Фото: 1MI
В Свердловской обрасти инспекторы ГИБДД устроили рейд, результатом которого стало отстранение десятков водителей от вождения.

Такое количество нарушителей было поймано за первые сутки профилактического мероприятия «Стоп-контроль», сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

Из этого числа нарушителей, 31 человек находился за рулем пьяным, 35 не имели водительских прав, а трое были их лишены.

Напомним, что свердловские сотрудники ГАИ регулярно выходят в рейды. На них они ловят нетрезвых водителей, а также проверяют, перевозя ли автомобилисты детей в специальных детских креслах.

ГИБДД проведет рейд в Нижнем Тагиле для усиления безопасности пешеходов
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#Происшествия#Свердловская область#ГИБДД#ГАИ#Рейд#Водительские права#Лишение прав#Пьяный водитель#Нарушители#Нетрезвый водитель#Дарья Сорокина#Детские кресла
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