70 водителей отстранили от управления авто в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Такое количество нарушителей было поймано за первые сутки профилактического мероприятия «Стоп-контроль», сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.
Из этого числа нарушителей, 31 человек находился за рулем пьяным, 35 не имели водительских прав, а трое были их лишены.
Напомним, что свердловские сотрудники ГАИ регулярно выходят в рейды. На них они ловят нетрезвых водителей, а также проверяют, перевозя ли автомобилисты детей в специальных детских креслах.