Глава СК потребовал возбудить дело после нападения пациента на врача в Екатеринбурге

Теперь глава СУ СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту применении насилия в отношении медработника, сообщили в пресс-службе ведомства. Проводится проверка.



Известно, что ЧП произошло 11 октября. Нетрезвый мужчина сперва зашел в здание травмпункта, затем включил громкую музыку и стал выпивать. Затем он ворвался в кабинет к травматологу, где и избил его.



Ход исполнения поручения главы СУ СК поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.