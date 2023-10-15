Глава СК потребовал возбудить дело после нападения пациента на врача в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Теперь глава СУ СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту применении насилия в отношении медработника, сообщили в пресс-службе ведомства. Проводится проверка.
Известно, что ЧП произошло 11 октября. Нетрезвый мужчина сперва зашел в здание травмпункта, затем включил громкую музыку и стал выпивать. Затем он ворвался в кабинет к травматологу, где и избил его.
Ход исполнения поручения главы СУ СК поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее в Екатеринбурге на улице Билимбаевской пьяные мужчины оскорбили 14-летнюю девушку. За нее заступились другие местные жители и произошла драка.