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Updated Сегодня, 10:30

Глава СК потребовал возбудить дело после нападения пациента на врача в Екатеринбурге

Глава СК потребовал возбудить дело после нападения пациента на врача в Екатеринбурге

15 октября 2023, 10:28
Фото: 1MI
В Екатеринбурге пьяный мужчина ворвался в кабинет врача, где побил его. Медика диагностировали перелом носа, ушибы и ссадины.

Теперь глава СУ СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту применении насилия в отношении медработника, сообщили в пресс-службе ведомства. Проводится проверка.

Известно, что ЧП произошло 11 октября. Нетрезвый мужчина сперва зашел в здание травмпункта, затем включил громкую музыку и стал выпивать. Затем он ворвался в кабинет к травматологу, где и избил его.

Ход исполнения поручения главы СУ СК поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Екатеринбурге на улице Билимбаевской пьяные мужчины оскорбили 14-летнюю девушку. За нее заступились другие местные жители и произошла драка.

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#Происшествия#Травмпункт#Уголовное дело#Насилие#Екатеринбург#Травматолог#Медработник#Дарья Сорокина
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