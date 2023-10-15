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В Екатеринбурге косуля врезалась в дверь подъезда и скончалась

Косуля умерла на руках у жителя Екатеринбурга

15 октября 2023, 07:49
Фото: Четвертый канал

В Екатеринбурге косуля врезалась в дверь подъезда и скончалась

В Екатеринбурге погибла косуля. Она врезалась в дверь подъезда, после чего скончалась.

Это произошло на Уралмаше, на проспекте Космонавтов, д. 108Ж, поделились местные жители, сообщает «4 канал».

По словам очевидцев, животное прибежало из леса, который расположен неподалеку.

Она прибежала, врезалась в стеклянную дверь, голову расшибла, упала, ноги отнялись, — рассказали екатеринбуржцы.

Далее жители на протяжении 1,5 часа пытались вызвать службы спасения, однако никто не приехал. В результате косуля погибла у них на руках.

Сейчас увозить ее тоже никто не торопится, так и лежит у подъезда, — добавили очевидцы событий.
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#Смерть#Подъезд#Уралмаш#Очевидцы#Космонавты#Екатеринбург#Косуля#Дарья Сорокина
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