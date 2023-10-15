Косуля умерла на руках у жителя Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Это произошло на Уралмаше, на проспекте Космонавтов, д. 108Ж, поделились местные жители, сообщает «4 канал».
По словам очевидцев, животное прибежало из леса, который расположен неподалеку.
Она прибежала, врезалась в стеклянную дверь, голову расшибла, упала, ноги отнялись, — рассказали екатеринбуржцы.
Далее жители на протяжении 1,5 часа пытались вызвать службы спасения, однако никто не приехал. В результате косуля погибла у них на руках.
Сейчас увозить ее тоже никто не торопится, так и лежит у подъезда, — добавили очевидцы событий.