Под Екатеринбургом мужчина сбил пешехода и выкинул его тело в канаву

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Ехал водитель на отечественной легковушке. Инспекторам злоумышленник пояснял, что он якобы не видел человека, так как он лежал на проезжей части, пишет Е1.
Когда он понял, что сбил мужчину, то переложил его тело на обочину и поехал дальше на работу. 54-летний мужчина скончался. Водителя удалось разыскать благодаря деталям от его автомобиля, которые он обронил в результате ДТП.
Эти детали стражи порядка показали жителям села, и один из них назвал имя владельца автомобиля. Машину нашли во дворе его дома. Он не стал отрицать свою вину. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.