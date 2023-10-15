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Под Екатеринбургом мужчина сбил пешехода и выкинул его тело в канаву

Под Екатеринбургом мужчина сбил пешехода и выкинул его тело в канаву

15 октября 2023, 11:22
Фото: Е1
В Туринском районе под Екатеринбургом 40-летний мужчина сбил пешехода и выбросил его тело в канаву. Позднее он сообщал, что все так случилось из-за того, что он не заметил человека.

Ехал водитель на отечественной легковушке. Инспекторам злоумышленник пояснял, что он якобы не видел человека, так как он лежал на проезжей части, пишет Е1.

Когда он понял, что сбил мужчину, то переложил его тело на обочину и поехал дальше на работу. 54-летний мужчина скончался. Водителя удалось разыскать благодаря деталям от его автомобиля, которые он обронил в результате ДТП.

Эти детали стражи порядка показали жителям села, и один из них назвал имя владельца автомобиля. Машину нашли во дворе его дома. Он не стал отрицать свою вину. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

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#Происшествия#ДТП#Уголовное дело#Автомобиль#Инспекторы#Пешеход#Водитель#Туринский район#Тюрьма#Канава#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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