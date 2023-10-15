Поэтесса с ДЦП из Донецка: «Мы выдержим! Обязаны! Нам мир сберечь наказано»

Posted 15 октября, 10:31
Published 15 октября, 10:31
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Она входила в студию, где записывали интервью для проекта #безграничные_донбасс, крепко прижимая к себе один из своих сборников стихов. Прижимая настолько сильно, словно, это главное её богатство. Хотя, почему «словно»? Это её настоящее богатство и есть. Ведь именно с помощью слова — в стихах или прозе — она доносит миру все свои радости и горести, то, от чего щемит сердце и болит душа, и то, от чего она трепетно замирает от счастья.
Анна Сыромятникова из Донецка — поэтесса, прозаик, интернет-журналист, член Союза Писателей ДНР, автор 9 поэтических сборников и одной книги прозы, дипломант Международного ежегодного конкурса православной поэзии и авторской песни «Мысли о главном». Писать стихи героиня проекта #безграничные_донбасс начала в 14 лет, а примерно через год, в 1998 году, уже выпустила свою первую книгу.
Как призналась Анна, вдохновение для своего творчества она черпает в книгах, природе, — во всём вокруг, во всём мире. Но больше всего — в общении с людьми. Только вот последнее как раз поэтессе даётся не совсем легко. Из-за заболевания (у Анны ДЦП), говорит она не вполне чётко, поэтому переживает, что это затрудняет коммуникацию.
Правда, с развитием компьютерных и интернет-технологий эта задача значительно упростилась. Анна говорит: предпочитает писать всё на компьютере и именно так «общаться с миром».
А вот ещё одно переживание, за которое так тревожится сердце, решить не удаётся. Во всяком случае, пока. Речь о боли за родную донецкую землю. В том числе и этому Анна посвящает свои стихи.
Так в июне прошлого года, когда уже шла специальная военная операция, и было понятно, что Россия не оставит Донбасс в беде, Анна и об этом написала тоже. И вышли вот такие проникновенные, трогающие до мурашек, но обнадёживающие и вселяющие веру в победу строки:
Мы выдержим! Мы выстоим!
Войны безумства вытерпев,
Продолжим подвиг воинов
Делами, ИХ достойными.
И, выйдя в чисто полюшко,
От слез очистив долюшку,
Споем про Русь раздольную
Душевную, застольную.
Мы выдержим! Обязаны!
Нам мир сберечь наказано.
С народом — Бог и истина.
У русских души чистые.
Кроме творчества Анна увлечена чтением книг, а ещё помощью сестре с детьми. Ведь семья — её главная опора. По словам поэтессы, родные люди всегда поддерживали её во всех начинаниях — сначала родители, а потом, когда их не стало, сестра с племянниками.
А своим землякам и всем-всем людям на земле наша героиня желает, конечно, мира. Но не только это.
— Желаю всем верить в себя, идти вперед и не сдаваться. Несмотря ни на что. И ещё очень хочется жить в мире, и чтобы всё в мире у всех было хорошо, — резюмирует Анна Сыромятникова.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.