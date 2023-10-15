Поэтесса с ДЦП из Донецка: «Мы выдержим! Обязаны! Нам мир сберечь наказано»

Она входила в студию, где записывали интервью для проекта #безграничные_донбасс, крепко прижимая к себе один из своих сборников стихов. Прижимая настолько сильно, словно, это главное её богатство. Хотя, почему «словно»? Это её настоящее богатство и есть. Ведь именно с помощью слова — в стихах или прозе — она доносит миру все свои радости и горести, то, от чего щемит сердце и болит душа, и то, от чего она трепетно замирает от счастья.