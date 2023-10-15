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После пожара на ЕВРАЗ НТМК организована проверка качества воздуха в Нижнем Тагиле

После пожара на ЕВРАЗ НТМК организована проверка качества воздуха в Нижнем Тагиле

15 октября 2023, 11:45
Фото: МЧС по Свердловской области
Росприроднадзор начал проводить проверку после публикации TagilCity.ru о клубах густого черного дыма в районе коксохимического производства АО ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле.

Было организовано выездное обследование совместно со специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО». Специалисты возьмут пробы атмосферного воздуха, сообщили в Уральском управлении ведомства.

По результатам замеров эксперты примут меры по соблюдению требований природоохранного законодательства РФ в области охраны воздуха. Ситуация находится на контроле Росприроднадзора.

Напомним, что 6 октября на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле разгорелся пожар. Его тушили более 50 спасателей. Дым был виден из разных районов, а тагильчане опасались, что из-за этого в городе испортится воздух. После этого горожане потребовали проверку.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Экология#Проверка#Пожар#ЕВРАЗ НТМК#Спасатели#Росприроднадзор#Дарья Сорокина
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