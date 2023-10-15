После пожара на ЕВРАЗ НТМК организована проверка качества воздуха в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Было организовано выездное обследование совместно со специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО». Специалисты возьмут пробы атмосферного воздуха, сообщили в Уральском управлении ведомства.
По результатам замеров эксперты примут меры по соблюдению требований природоохранного законодательства РФ в области охраны воздуха. Ситуация находится на контроле Росприроднадзора.
Напомним, что 6 октября на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле разгорелся пожар. Его тушили более 50 спасателей. Дым был виден из разных районов, а тагильчане опасались, что из-за этого в городе испортится воздух. После этого горожане потребовали проверку.