После пожара на ЕВРАЗ НТМК организована проверка качества воздуха в Нижнем Тагиле

Напомним, что 6 октября на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле разгорелся пожар. Его тушили более 50 спасателей. Дым был виден из разных районов, а тагильчане опасались, что из-за этого в городе испортится воздух. После этого горожане потребовали проверку.