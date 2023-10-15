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Пьяные жители Екатеринбурга подрались из-за оскорбления подростка

Пьяные жители Екатеринбурга подрались из-за оскорбления подростка

15 октября 2023, 07:06
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на улице Билимбаевской пьяные мужчины оскорбили 14-летнюю девушку. В результате за нее заступились другие мужчины и произошла драка.

О произошедшем рассказали очевидцы, пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

По словам свидетелей, нетрезвые мужчины вышли из пивного магазина и начали оскорблять девушку. Та в это время стояла и ждала свою сестру.

Мужчины чуть ли не снесли маленькую девочку, которая выходила из магазина со своим отцом, — добавили очевидцы.

Заступилась за нее другая группа незнакомцев. В полиции рассказали, что знают об инциденте, такое заявление зарегистрировано. Также по данному факту начата проверка. По ее окончании будет принято решение.

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#Происшествия#Проверка#Полиция#Свидетели#Драка#Оскорбление#Пьяные#Сестра#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Пивной магазин#Маленькая девочка
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