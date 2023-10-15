Пьяные жители Екатеринбурга подрались из-за оскорбления подростка

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
О произошедшем рассказали очевидцы, пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».
По словам свидетелей, нетрезвые мужчины вышли из пивного магазина и начали оскорблять девушку. Та в это время стояла и ждала свою сестру.
Мужчины чуть ли не снесли маленькую девочку, которая выходила из магазина со своим отцом, — добавили очевидцы.
Заступилась за нее другая группа незнакомцев. В полиции рассказали, что знают об инциденте, такое заявление зарегистрировано. Также по данному факту начата проверка. По ее окончании будет принято решение.