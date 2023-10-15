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Свердловский фермер спас маленькую косулю

Свердловский фермер спас маленькую косулю

15 октября 2023, 12:12
Фото: 1MI
Маленькую косулю спас фермер из Свердловской области. Это происходило в деревне Котюрова.

В тот вечер Владимир и его супруга пошли гулять в лес. Там они заметили косулю. Она была одна, без матери, хотя эти животные, как правило, все время держатся вместе, пишет «Урал мэш».

В результате супруги решили забрать детеныша домой. Они откормили косулю и дали ей имя — Бемби.

Животному 4 месяца. Оно свободно гуляет по территории фермеров. А когда Владимир приезжает сюда, сразу же прибегает к нему. Никому из гостей в руки животное не дается — только хозяевам.

Ранее жители Екатеринбурга рассказали о косуле, которая скончалась у них на руках.

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#Общество#Свердловская область#Лес#Фермер#Косуля#Дарья Сорокина#Бемби
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