Свердловский фермер спас маленькую косулю

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В тот вечер Владимир и его супруга пошли гулять в лес. Там они заметили косулю. Она была одна, без матери, хотя эти животные, как правило, все время держатся вместе, пишет «Урал мэш».
В результате супруги решили забрать детеныша домой. Они откормили косулю и дали ей имя — Бемби.
Животному 4 месяца. Оно свободно гуляет по территории фермеров. А когда Владимир приезжает сюда, сразу же прибегает к нему. Никому из гостей в руки животное не дается — только хозяевам.
Ранее жители Екатеринбурга рассказали о косуле, которая скончалась у них на руках.