Тело погибшей школьницы из Каменска-Уральского будут доставать из гроба

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:31
По его словам, будет назначена более глубокая экспертиза. Это связано с тем, что материала для анализов недостаточно, пишет Е1. О каких именно анализах идет речь, мужчина не сообщает.
Напомним, что 9 августа девушка приезала из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, вышла из электрички и пошла домой через лес. Однако она так и не добралась до дома. Ее тело было найдено в яме.
Отец школьницы рассказал, что убил ребенка велосипедист Эдуард. Он и проходит главным подозреваемым по этому делу. Однако он отрицает, что делал что-либо противоправное.
Также ранее мама велосипедиста пришла на шоу к Малахову, где высказалась о своей уверенности в том, что сын не причастен к убийству.