tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Тело погибшей школьницы из Каменска-Уральского будут доставать из гроба

Тело погибшей школьницы из Каменска-Уральского будут доставать из гроба

15 октября 2023, 07:29
Фото: 1MI
Тело школьницы, которая погибла в Каменске-Уральском, нужно будет эксгумировать. Такую информацию рассказал ее отец.

По его словам, будет назначена более глубокая экспертиза. Это связано с тем, что материала для анализов недостаточно, пишет Е1. О каких именно анализах идет речь, мужчина не сообщает.

Напомним, что 9 августа девушка приезала из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, вышла из электрички и пошла домой через лес. Однако она так и не добралась до дома. Ее тело было найдено в яме.

Отец школьницы рассказал, что убил ребенка велосипедист Эдуард. Он и проходит главным подозреваемым по этому делу. Однако он отрицает, что делал что-либо противоправное.

Также ранее мама велосипедиста пришла на шоу к Малахову, где высказалась о своей уверенности в том, что сын не причастен к убийству.

В Каменске-Уральском найден велосипедист, который следил за погибшей девушкой
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Верхней Туры убил собутыльника за кражу телефонаПропавшего два года назад 25-летнего жителя Екатеринбурга могли убитьВ Нижней Туре мужчина застукал жену с любовником и убил его
#Происшествия#Каменск-Уральский#Убийство#Экспертиза#Подозреваемый#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Эксгумация#Анализы
Подпишитесь
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выбросил 66,4 тысячи тонн загрязнений в 2022 году
13 октября, 13:47
Инаугурация главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева состоялась 13 октября
13 октября, 11:16
Более 700 детей отправлены на карантин из-за ОРВИ в Нижнем Тагиле
13 октября, 11:29
Супруг пострадавшей в Нижнем Тагиле сапбордистки рассказал о ходе следствия
12 октября, 08:02
В Нижнем Тагиле увеличилось число классов на карантине по менингиту
12 октября, 11:41
Миллионные траты заводов Тагила на снижение выбросов дали низкий эффект в 2022 году
13 октября, 13:58