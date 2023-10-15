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В Башкортостане мужчина изнасиловал и убил вышедшую из ванной сестру

В Башкортостане мужчина изнасиловал и убил вышедшую из ванной сестру

15 октября 2023, 08:05
Фото: 1MI
В Башкортостане 14-летняя девушка вышла из ванной комнаты и была убита собственным братом. Тело подростка нашла ее мама в багажнике авто. Она же обратилась в полицию.

21-летний брат убитой Сергей задержан. После сделанного, он прятался на чердаке многоэтажного дома. Теперь его обвиняют в убийстве, на допросе он во всем сознался, сообщает «Уфа1».

Ждал, пока она выйдет из ванной, накинул на голову полотенце и начал душить руками. Засунул ее в диван, планировал ночью поехать куда-нибудь спрятать тело, — сообщал Сергей на допросах.

Известно, что пропажу дочери мать обнаружила 9 октября. Она пошла в полицию и после этого сама обнаружила труп дочери в багажнике. Тогда же стало понятно, что Сын Сергей тоже куда-то пропал.

Соседи семьи в шоке от случившегося, они сказали, что никаких подозрений ни не вызывали. Отмечают только, что Сергей всегда был очень серьезен и молчалив.

12 октября Сергея арестовали на два месяца. Ему вменяют изнасилование и убийство. Психиатр считает, что юноша может быть психически болен. Некоторые его действия свидетельствуют о шизофренических нарушениях.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске мужчина, взяв в заложники свою возлюбленную, избил ее и изнасиловал.

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#Происшествия#Полиция#Убийство#Изнасилование#Семья#Арест#Преступление#Башкортостан#Дарья Сорокина#Психические нарушения
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