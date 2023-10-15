В Башкортостане мужчина изнасиловал и убил вышедшую из ванной сестру

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
21-летний брат убитой Сергей задержан. После сделанного, он прятался на чердаке многоэтажного дома. Теперь его обвиняют в убийстве, на допросе он во всем сознался, сообщает «Уфа1».
Ждал, пока она выйдет из ванной, накинул на голову полотенце и начал душить руками. Засунул ее в диван, планировал ночью поехать куда-нибудь спрятать тело, — сообщал Сергей на допросах.
Известно, что пропажу дочери мать обнаружила 9 октября. Она пошла в полицию и после этого сама обнаружила труп дочери в багажнике. Тогда же стало понятно, что Сын Сергей тоже куда-то пропал.
Соседи семьи в шоке от случившегося, они сказали, что никаких подозрений ни не вызывали. Отмечают только, что Сергей всегда был очень серьезен и молчалив.
12 октября Сергея арестовали на два месяца. Ему вменяют изнасилование и убийство. Психиатр считает, что юноша может быть психически болен. Некоторые его действия свидетельствуют о шизофренических нарушениях.
Ранее сообщалось, что в Первоуральске мужчина, взяв в заложники свою возлюбленную, избил ее и изнасиловал.