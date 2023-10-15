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В Екатеринбурге ищут двух двухметровых 41-летних мужчин

В Екатеринбурге ищут двух двухметровых 41-летних мужчин

15 октября 2023, 05:36
Фото: 1MI
В Екатеринбурге ведутся поиски двоих мужчин. Обоим по 41 году. Владислав Ефремов пропал 2 октября, а местонахождение Романа Сысоева неизвестно с 11 октября.

Поиски ведут полицейские и волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Приметы Владислава: рост 198 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и темные глаза. Рост 193 сантиметра, он тоже худощав, у него темно-русые волосы и голубые глаза.

Фото: "Лиза Алерт"

Всех тех, кто знает что-то о них, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее в поселке Кольцово была найдена маленькая девочка, которая гуляла одна и без верхней одежды. В результате удалось найти ее бабушку, которая рассказала, что малышка самостоятельно ушла из дома в садик, пока пенсионерка отвлеклась.

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#Полиция#Волонтеры#Пропажа#Поиски#Мужчины#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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