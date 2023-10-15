В Екатеринбурге ищут двух двухметровых 41-летних мужчин

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Поиски ведут полицейские и волонтеры отряда «ЛизаАлерт».
Приметы Владислава: рост 198 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и темные глаза. Рост 193 сантиметра, он тоже худощав, у него темно-русые волосы и голубые глаза.
Всех тех, кто знает что-то о них, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Ранее в поселке Кольцово была найдена маленькая девочка, которая гуляла одна и без верхней одежды. В результате удалось найти ее бабушку, которая рассказала, что малышка самостоятельно ушла из дома в садик, пока пенсионерка отвлеклась.