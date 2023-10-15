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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В какие дни в ноябре у россиян будут выходные

В какие дни в ноябре у россиян будут выходные

15 октября 2023, 12:23
Фото: 1MI
В какие дни в ноябре россияне будут отдыхать. Праздничный выходной в следующем месяце ожидается в связи с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября.

А в связи с тем, что 4 ноября в этом году выпадает на субботу, выходным нем будет понедельник, 6 ноября. Это указано в производственном календаре.

Таким образом, жители России смогут отдохнуть три дня подряд — с 4 по 6 ноября.

В ноябре 30 дней, из них в 2023-м — 21 рабочий. Один сокращенный рабочий день. Девять выходных и праздничных: 3 ноября, пятница, будет сокращенным рабочим днем.

4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября — праздничные и выходные дни. А 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 ноября — рабочие дни.

Отметим, что в День народного единства в 1612 году народ России объединился под руководством нижегородского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Они освободили Китай-город от польской оккупации.

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#Общество#Отдых#Выходные#Праздники#Ноябрь#Дарья Сорокина
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