В Каменске-Уральском водитель отвлеклась на телефон и влетела в ВАЗ с ребенком

Водитель ВАЗа в тот день вместе с женой и сыном поехал в город Катайск к друзьям. Ребенок сидел на переднем пассажирском сиденье и в пластиковом каркасе от бустера. Такая перевозка была опасна. Поэтому в отношении водителя также был составлен протокол Проводится проверка.