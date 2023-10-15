В Каменске-Уральском водитель отвлеклась на телефон и влетела в ВАЗ с ребенком

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
Предварительно известно, что 43-летняя водитель авто Opel отвлеклась от дороги и выехала на встречку. Там она врезалась в машину ВАЗ 21110, ею управлял 33-летний водитель.
В результате пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир отечественного авто. Женщина рассказала, что ехала со скоростью 60 км час и в какой-то момент отвлеклась на телефон, сообщил в пресс-службе регионального ГИБДД.
На нее завели административное дело. Также известно, что на иномарку у женщины не было полиса ОСАГО.
Водитель ВАЗа в тот день вместе с женой и сыном поехал в город Катайск к друзьям. Ребенок сидел на переднем пассажирском сиденье и в пластиковом каркасе от бустера. Такая перевозка была опасна. Поэтому в отношении водителя также был составлен протокол Проводится проверка.