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Ребенок пострадал в аварии в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском водитель отвлеклась на телефон и влетела в ВАЗ с ребенком

15 октября 2023, 08:49
Фото: 1MI

Ребенок пострадал в аварии в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском в ДТП пострадал ребенок. Авария произошла на 2 км автодороги на Монастырское кладбище.

Предварительно известно, что 43-летняя водитель авто Opel отвлеклась от дороги и выехала на встречку. Там она врезалась в машину ВАЗ 21110, ею управлял 33-летний водитель.

В результате пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир отечественного авто. Женщина рассказала, что ехала со скоростью 60 км час и в какой-то момент отвлеклась на телефон, сообщил в пресс-службе регионального ГИБДД.

На нее завели административное дело. Также известно, что на иномарку у женщины не было полиса ОСАГО.

Водитель ВАЗа в тот день вместе с женой и сыном поехал в город Катайск к друзьям. Ребенок сидел на переднем пассажирском сиденье и в пластиковом каркасе от бустера. Такая перевозка была опасна. Поэтому в отношении водителя также был составлен протокол Проводится проверка.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Ребенок#Проверка#Дети#ДТП#Административное дело#Автомобиль#Водитель#Пострадавший#ОСАГО#Дарья Сорокина
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