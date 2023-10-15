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В Нижнем Тагиле из машины скорой помощи сбежала худощавая женщина

В Нижнем Тагиле из машины скорой помощи сбежала худощавая женщина

15 октября 2023, 07:07
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле полицейские и волонтеры ищут женщину, которая сбежала из машины скорой помощи. Все это произошло 11 октября. Сбежавшей 47 лет, она имеет худощавое телосложение.

Зовут женщину Ольга Кабакова. Отмечается, что сперва ее в неадекватном состоянии обнаружили сотрудники ППС. Она сидела на скамейке на улице Жуковского, пишут «Все новости».

В результате ей вызвали скорую и госпитализировали сперва в психиатрическое медучреждение, а потом затем в Инфекционную больницу. Там она и сбежала. Медработники обратились в полицию.

На женщине были надеты черная куртка, красный халат-сорочка, черные колготки, белые резиновые тапочки. Она темноволосая и худощавая, рост женщины — примерно 170 сантиметров.

Всех, кто видел сбежавшую, просят позвонить по телефону: (3435) 47-71-02.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге разыскиваются двое двухметровых мужчин. Обоим 41 год.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Поиск#Женщина#Скорая помощь#Инфекционная больница#Госпитализация#Дарья Сорокина#Медучреждение
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