В Нижнем Тагиле из машины скорой помощи сбежала худощавая женщина

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Зовут женщину Ольга Кабакова. Отмечается, что сперва ее в неадекватном состоянии обнаружили сотрудники ППС. Она сидела на скамейке на улице Жуковского, пишут «Все новости».
В результате ей вызвали скорую и госпитализировали сперва в психиатрическое медучреждение, а потом затем в Инфекционную больницу. Там она и сбежала. Медработники обратились в полицию.
На женщине были надеты черная куртка, красный халат-сорочка, черные колготки, белые резиновые тапочки. Она темноволосая и худощавая, рост женщины — примерно 170 сантиметров.
Всех, кто видел сбежавшую, просят позвонить по телефону: (3435) 47-71-02.
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