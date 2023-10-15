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Published Сегодня, 12:43

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Виновник ДТП на Свердловском шоссе под Нижним Тагилом арестован на трое суток

Виновник ДТП на Свердловском шоссе под Нижним Тагилом арестован на трое суток

15 октября 2023, 12:43
Фото: tagilcity.ru
Водителя, который устроил массовое ДТП на Свердловском шоссе под Нижним Тагилом и покинул место аварии, разыскали и арестовали на трое суток.

Известно, что задержанному 67 лет. Он ехал на машине Toyota Corolla и спровоцировал дорожную аварию с участием четырех автомобилей. Об этом TagilCity.ru рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В отношении водителя возбуждено административное расследование по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем места ДТП). Мировым судьей участка №1 Ленинского района вынесено решение об аресте мужчины на трое суток, — рассказали в Госавтоинспекции.

Во время опроса мужчина пояснил, что покинул место ДТП, потому что испугался последствий.

Ранее сообщалось, что в аварии пострадали три собственника машин, в том числе пенсионеры. Виновник уехал, но на асфальте остались лежать некоторые детали от его машины, поэтому без труда удалось установить, что он ехал на автомобиле марки Toyota.

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