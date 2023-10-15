Виновник ДТП на Свердловском шоссе под Нижним Тагилом арестован на трое суток

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Известно, что задержанному 67 лет. Он ехал на машине Toyota Corolla и спровоцировал дорожную аварию с участием четырех автомобилей. Об этом TagilCity.ru рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
В отношении водителя возбуждено административное расследование по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем места ДТП). Мировым судьей участка №1 Ленинского района вынесено решение об аресте мужчины на трое суток, — рассказали в Госавтоинспекции.
Во время опроса мужчина пояснил, что покинул место ДТП, потому что испугался последствий.
Ранее сообщалось, что в аварии пострадали три собственника машин, в том числе пенсионеры. Виновник уехал, но на асфальте остались лежать некоторые детали от его машины, поэтому без труда удалось установить, что он ехал на автомобиле марки Toyota.