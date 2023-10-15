Водитель Toyota устроил массовую аварию на Свердловском шоссе и скрылся

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Авария произошла 7 октября в 16:45 на Свердловском шоссе, 37, рядом с автоцентром Chery. Виновник скрылся с места аварии, при этом потеряв значок от машины Toyota. Об этом TagilCity.ru рассказали пострадавшие автомобилисты.
В страховой компании пострадавшим в ДТП автолюбителям сказали, что им не пришлют деньги за ремонт, пока не найду виновника аварии. А, если он не будет найден в течение трех месяцев, то ремонтировать свои машины им придется за собственные средства.
Всех тех, кто был рядом с ДТП, или владеет какой-либо информацией об этом происшествии или ее виновнике, просят позвонить по телефону редакции.