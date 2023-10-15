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ДТП с участием четырех машин произошло на Свердловском шоссе

Водитель Toyota устроил массовую аварию на Свердловском шоссе и скрылся

15 октября 2023, 06:39
Фото: tagilcity.ru

ДТП с участием четырех машин произошло на Свердловском шоссе

На Свердловском шоссе произошло массовое ДТП — столкнулись четыре автомобиля. Пострадали три собственника машин, в том числе пенсионеры.

Авария произошла 7 октября в 16:45 на Свердловском шоссе, 37, рядом с автоцентром Chery. Виновник скрылся с места аварии, при этом потеряв значок от машины Toyota. Об этом TagilCity.ru рассказали пострадавшие автомобилисты.

Фото: tagilcity.ru

В страховой компании пострадавшим в ДТП автолюбителям сказали, что им не пришлют деньги за ремонт, пока не найду виновника аварии. А, если он не будет найден в течение трех месяцев, то ремонтировать свои машины им придется за собственные средства.

Всех тех, кто был рядом с ДТП, или владеет какой-либо информацией об этом происшествии или ее виновнике, просят позвонить по телефону редакции.

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#Происшествия#Эксклюзив#Свердловская область#Дарья Сорокина
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