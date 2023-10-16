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Posted 16 октября, 11:31

Published 16 октября, 11:31

Modified 16 октября, 11:33

Updated 16 октября, 11:33

Баскетболистки из Нижнего Тагила стали лучшими на чемпионате УрФО

Баскетболистки из Нижнего Тагила стали лучшими на чемпионате УрФО

16 октября 2023, 11:31
Фото: администрация Нижнего Тагила
Спортсменки из Нижнего Тагила одержали победу в чемпионате юниоров по баскетболу, который прошел в Волгограде.

За чемпионство УрФО поборолись шесть команд из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Челябинска, Магнитогорска и Нефтеюганска. Все участницы были младше 16 лет.

«Золото» досталось баскетболисткам из нижнетагильской спортшколы № 4. Для них это третий по счету аналогичный трофей — в двух предыдущих турнирах чемпионками также оказались тагильчанки.

Ранее сообщалось, что почти 100 медалей разыграли на чемпионате по боксу в Нижнем Тагиле, прошедшем при поддержке местной полиции.

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#Спорт#Нижний Тагил#Спортсмены#Баскетбол#Первенство#Чемпионат#Григорий Орлов
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