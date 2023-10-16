Баскетболистки из Нижнего Тагила стали лучшими на чемпионате УрФО

Posted 16 октября, 11:31
Published 16 октября, 11:31
Modified 16 октября, 11:33
Updated 16 октября, 11:33
За чемпионство УрФО поборолись шесть команд из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Челябинска, Магнитогорска и Нефтеюганска. Все участницы были младше 16 лет.
«Золото» досталось баскетболисткам из нижнетагильской спортшколы № 4. Для них это третий по счету аналогичный трофей — в двух предыдущих турнирах чемпионками также оказались тагильчанки.
Ранее сообщалось, что почти 100 медалей разыграли на чемпионате по боксу в Нижнем Тагиле, прошедшем при поддержке местной полиции.