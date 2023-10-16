Двух мигрантов-наркосбытчиков приговорили к 18 годам колонии в Ревде

Расфасовав наркотики по мелким дозам, злоумышленники успели сделать одну закладку, и на следующий день, во время очередной преступной вылазки, полицейские их задержали. По обвинению в покушении на наркосбыт в особо крупном размере обоих фигурантов приговорили к девяти годам колонии строгого режима, сообщили в свердловской прокуратуре.