Двух мигрантов-наркосбытчиков приговорили к 18 годам колонии в Ревде

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
В августе 2022 года граждане страны ближнего зарубежья устроились через интернет закладчиками и получили адрес тайника с крупной партией запрещенных веществ: 400 граммов героина и 268 граммов метадона.
Расфасовав наркотики по мелким дозам, злоумышленники успели сделать одну закладку, и на следующий день, во время очередной преступной вылазки, полицейские их задержали. По обвинению в покушении на наркосбыт в особо крупном размере обоих фигурантов приговорили к девяти годам колонии строгого режима, сообщили в свердловской прокуратуре.
Ранее сообщалось о задержании в Екатеринбурге «дачника», варившего наркотики на своем садовом участке.