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Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Двух мигрантов-наркосбытчиков приговорили к 18 годам колонии в Ревде

Двух мигрантов-наркосбытчиков приговорили к 18 годам колонии в Ревде

16 октября 2023, 16:05
Фото: 1MI
В Ревде Свердловской области суд приговорил двух мигрантов-наркозакладчиков к девяти годам колонии за попытку сбыта более полукилограмма опиатов.

В августе 2022 года граждане страны ближнего зарубежья устроились через интернет закладчиками и получили адрес тайника с крупной партией запрещенных веществ: 400 граммов героина и 268 граммов метадона.

Расфасовав наркотики по мелким дозам, злоумышленники успели сделать одну закладку, и на следующий день, во время очередной преступной вылазки, полицейские их задержали. По обвинению в покушении на наркосбыт в особо крупном размере обоих фигурантов приговорили к девяти годам колонии строгого режима, сообщили в свердловской прокуратуре.

Ранее сообщалось о задержании в Екатеринбурге «дачника», варившего наркотики на своем садовом участке.

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#Общество#Свердловская область#Уголовное дело#Криминал#Приговор#Наркотики#Наркоторговля#Наркозависимость#Григорий Орлов
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