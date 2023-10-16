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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:27

Фура с водителем-стажером за рулем опрокинулась на трассе в Свердловской области

Фура с водителем-стажером за рулем опрокинулась на трассе в Свердловской области

16 октября 2023, 09:25
Фото: Midjourney
В Свердловской области фура перевернулась трассе между Белоярским и Асбестом.

Судя по опубликованным кадрам, большегруз с прицепом съехал с дороги, проделав колею на обочине, а затем завалился на бок.

За рулем был стажер, на перекрестке не справился с управлением, — сообщил журналистам очевидец ДТП.

Авария обошлась без пострадавших, уточнили изданию E1.RU в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось о гибели водителя из Екатеринбурга, попавшего в ДТП с фурой на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. До этого семилетний мальчик и его родители погибли в автоаварии на челябинской трассе.

Фото: E1.RU
Семья с маленьким ребенком погибла в ДТП с фурой в Челябинской области
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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Фура#Грузовик#Автомобили#Григорий Орлов
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