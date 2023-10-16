Фура с водителем-стажером за рулем опрокинулась на трассе в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Судя по опубликованным кадрам, большегруз с прицепом съехал с дороги, проделав колею на обочине, а затем завалился на бок.
За рулем был стажер, на перекрестке не справился с управлением, — сообщил журналистам очевидец ДТП.
Авария обошлась без пострадавших, уточнили изданию E1.RU в Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось о гибели водителя из Екатеринбурга, попавшего в ДТП с фурой на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. До этого семилетний мальчик и его родители погибли в автоаварии на челябинской трассе.