ИППП на ранней стадии: скрытые симптомы и опасности

Юлия Францкевич также указала, что самыми распространенными осложнениями инфекций, передающихся половым путем, у женщин являются затруднение прохождения маточных труб, спаечный процесс в малом тазу, хронический эндометрит и, как следствие, бесплодие. В случае беременности у женщин с историей гинекологических проблем могут возникнуть проблемы с вынашиванием ребенка, нарушения количества или качества околоплодных вод, а также внутриутробное заражение плода.