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Posted 16 октября, 11:45

Published 16 октября, 11:45

Modified 16 октября, 11:49

Updated 16 октября, 11:49

ИППП на ранней стадии: скрытые симптомы и опасности

16 октября 2023, 11:45
На ранней стадии инфекции, передающиеся половым путем, могут не проявляться или иметь незначительные симптомы. Люди долгое время могут быть не в курсе своего заболевания.

В интервью для RuNews24.ru врач акушер-гинеколог из клиники УЗД «ИНВИТРО-Воронеж» Юлия Францкевич рассказала о потенциальной опасности скрытых венерических инфекций для мужской и женской половых систем. Она также обсудила, как эти инфекции могут повлиять на здоровье репродуктивной системы.

Врач подчеркнула, что отсутствие своевременного выявления и лечения может привести к воспалительным заболеваниям органов репродуктивной системы и мочевыводящего тракта у мужчин и женщин.

«Чтобы обнаружить инфекции вовремя, необходимо регулярно проходить профилактические обследования и при появлении каких-либо симптомов незамедлительно обратиться к акушеру-гинекологу или урологу», — отметила специалист. Она также добавила, что если есть подозрения на заражение инфекциями, передающимися через кровь, необходимо проконсультироваться с инфекционистом.

Юлия Францкевич также указала, что самыми распространенными осложнениями инфекций, передающихся половым путем, у женщин являются затруднение прохождения маточных труб, спаечный процесс в малом тазу, хронический эндометрит и, как следствие, бесплодие. В случае беременности у женщин с историей гинекологических проблем могут возникнуть проблемы с вынашиванием ребенка, нарушения количества или качества околоплодных вод, а также внутриутробное заражение плода.

«Отсутствие лечения инфекций, передающихся половым путем, может привести к таким патологиям у мужчин, как хронический простатит, бесплодие и проблемы с эректильной функцией», — подытожила специалист.

#Дмитрий Фирсов
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