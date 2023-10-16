ИППП на ранней стадии: скрытые симптомы и опасности

Posted 16 октября, 11:45
Published 16 октября, 11:45
Modified 16 октября, 11:49
Updated 16 октября, 11:49
В интервью для RuNews24.ru врач акушер-гинеколог из клиники УЗД «ИНВИТРО-Воронеж» Юлия Францкевич рассказала о потенциальной опасности скрытых венерических инфекций для мужской и женской половых систем. Она также обсудила, как эти инфекции могут повлиять на здоровье репродуктивной системы.
Врач подчеркнула, что отсутствие своевременного выявления и лечения может привести к воспалительным заболеваниям органов репродуктивной системы и мочевыводящего тракта у мужчин и женщин.
«Чтобы обнаружить инфекции вовремя, необходимо регулярно проходить профилактические обследования и при появлении каких-либо симптомов незамедлительно обратиться к акушеру-гинекологу или урологу», — отметила специалист. Она также добавила, что если есть подозрения на заражение инфекциями, передающимися через кровь, необходимо проконсультироваться с инфекционистом.
Юлия Францкевич также указала, что самыми распространенными осложнениями инфекций, передающихся половым путем, у женщин являются затруднение прохождения маточных труб, спаечный процесс в малом тазу, хронический эндометрит и, как следствие, бесплодие. В случае беременности у женщин с историей гинекологических проблем могут возникнуть проблемы с вынашиванием ребенка, нарушения количества или качества околоплодных вод, а также внутриутробное заражение плода.
«Отсутствие лечения инфекций, передающихся половым путем, может привести к таким патологиям у мужчин, как хронический простатит, бесплодие и проблемы с эректильной функцией», — подытожила специалист.