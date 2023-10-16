Итоги недели в Тагиле: сероводородный сентябрь и неэффективные вложения в экологию

По итогам замеров редакции TagilCity.ru и УГМС в сентябре оказалось, что вредные вещества в атмосфере превышали норму 40 раз за 11 дней. Это на 48% больше по сравнению с августом. Наиболее часто с превышением был сероводород — 39 раз. За период с 16 по 23 сентября вещество в воздухе фиксировалось станцией на Сухоложском поселке практически ежедневно.