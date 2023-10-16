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Итоги недели в Тагиле: сероводородный сентябрь и неэффективные вложения в экологию

Итоги недели в Тагиле: сероводородный сентябрь и неэффективные вложения в экологию

16 октября 2023, 09:20
Фото: tagilcity.ru
На минувшей неделе TagilCity.ru подвел итоги собственных замеров и замеров УГМС за сентябрь и выяснил, что траты промышленных предприятий в 2022 году на снижение выбросов дали низкий эффект. Главные экологические события недели с 9 по 15 октября.

На прошедшей неделе газоанализатор TagilCity.ru не зафиксировал превышений вредных веществ во время замеров воздуха возле ж/д вокзала. Пост государственного мониторинга УГМС зафиксировал 11 октября оксид углерода, превышение которого составляло от 1,1 до 1,5 ПДК.

По итогам замеров редакции TagilCity.ru и УГМС в сентябре оказалось, что вредные вещества в атмосфере превышали норму 40 раз за 11 дней. Это на 48% больше по сравнению с августом. Наиболее часто с превышением был сероводород — 39 раз. За период с 16 по 23 сентября вещество в воздухе фиксировалось станцией на Сухоложском поселке практически ежедневно.

39 раз в сентябре дышали жители Нижнего Тагила воздухом с превышением сероводорода
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Главный загрязнитель воздуха в Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК вновь увеличил количество выбросов в 2022 году. Предприятие выбросило в атмосферу 66,4 тысячи тонн, что на 600 тонн больше, чем годом ранее. При этом комбинат стал единственным среди всех тагильских заводов, где объем выбросов повысился. Причиной стало увеличение производства чугуна.

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле снова увеличил количество выбросов в воздух за 2022 год
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А пока Росприроднадзор начал проверку на ЕВРАЗ НТМК после публикации TagilCity.ru о пожаре на коксохимическом производстве 6 октября. Специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» возьмут пробы воздуха. По их результатам ведомство примет меры по соблюдению требований природоохранного законодательства РФ.

После пожара на ЕВРАЗ НТМК организована проверка качества воздуха в Нижнем Тагиле
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Больше всех среди промышленных заводов Нижнего Тагила количество выбросов в 2022 году снизил Высокогорский горно-обогатительный комбинат – на 1,6 тысячи тонн по сравнению с 2021 годом. Снижение прошло за счет консервации агломерационной машины № 2 Лебяжинского аглоцеха и снижения объемов выпуска железорудного концентрата. Всего предприятие выбросило за прошлый год 39 тысяч тонн вредных веществ.

ВГОК больше всех снизил выбросы в воздух Нижнего Тагила в 2022 году
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Три предприятия Нижнего Тагила потратили в 2022 году на снижение выбросов 765,5 млн рублей. Однако эффективность от вложений оказалась низкая. Всего было снижение на 1,7 тысячи тонн при общих годовых выбросах свыше 111,5 тысячи тонн. Это всего 1,5%. Например, ЕВРАЗ НТМК потратил 508 млн рублей, но при этом предприятие снизило объем выбросов всего на на 20,5 тонн. То есть на снижение одной тонны вредных веществ пришлось 25 млн рублей.

Миллионные траты заводов Тагила на снижение выбросов дали низкий эффект в 2022 году
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Анна Григорьева#Выбросы#Замеры#Росприроднадзор#Итоги недели#Снижение выбросов
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Миллионные траты заводов Тагила на снижение выбросов дали низкий эффект в 2022 году
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