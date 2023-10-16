Как ближневосточный «шенген» скажется на туристах из России

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Они согласовали проект единой туристической визы для посещения Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана, пишет runews24.ru.
Цель этой инициативы — привлечение большего числа туристов на Ближний Восток. Предположительно, создание «ближневосточного шенгена» поможет развитию туризма в указанных государствах.
Однако, подробности функционирования этой визы пока не раскрыты. Также остается неизвестным, будет ли она дополнением к уже существующим въездным документам или полностью их заменит. Информации о стоимости данной визы пока нет.