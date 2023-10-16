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Posted Сегодня, 15:29

Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Как ближневосточный «шенген» скажется на туристах из России

16 октября 2023, 15:29
Страны Персидского залива планируют создать свою версию европейского «шенгена». Эту идею обсудили в декабре 2022 года министры туризма государств, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Они согласовали проект единой туристической визы для посещения Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана, пишет runews24.ru.

Цель этой инициативы — привлечение большего числа туристов на Ближний Восток. Предположительно, создание «ближневосточного шенгена» поможет развитию туризма в указанных государствах.

Однако, подробности функционирования этой визы пока не раскрыты. Также остается неизвестным, будет ли она дополнением к уже существующим въездным документам или полностью их заменит. Информации о стоимости данной визы пока нет.

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