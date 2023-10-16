Мать пропавшего в ЛНР свердловского военного обратилась к Кадырову

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:55
В зону боевых действий Иван Чиньков отправился 14 марта. В середине апреля его группа вела бой в ЛНР, в ходе которого военный был ранен в стопу. Его эвакуировали двое сослуживцев, но все трое не добрались до базы — их местонахождение неизвестно с 15 апреля.
По рассказу женщины, в надежде узнать что-либо о сыне она обращалась в разные ведомства, но это не дало каких-либо зацепок. Теперь с просьбой о помощи свердловчанка обратилась к Кадырову, сообщает агентство URA.ru.
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