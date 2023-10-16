Мать пропавшего в ЛНР свердловского военного обратилась к Кадырову

В зону боевых действий Иван Чиньков отправился 14 марта. В середине апреля его группа вела бой в ЛНР, в ходе которого военный был ранен в стопу. Его эвакуировали двое сослуживцев, но все трое не добрались до базы — их местонахождение неизвестно с 15 апреля.