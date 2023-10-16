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Мать пропавшего в ЛНР свердловского военного обратилась к Кадырову

Мать пропавшего в ЛНР свердловского военного обратилась к Кадырову

16 октября 2023, 09:53
Фото: 1MI
Мать военнослужащего из Свердловской области, который в марте 2023 года отправился на СВО в составе батальона «Ахмат», обратилась за помощью в поисках сына к главе Чечни Рамзану Кадырову.

В зону боевых действий Иван Чиньков отправился 14 марта. В середине апреля его группа вела бой в ЛНР, в ходе которого военный был ранен в стопу. Его эвакуировали двое сослуживцев, но все трое не добрались до базы — их местонахождение неизвестно с 15 апреля.

По рассказу женщины, в надежде узнать что-либо о сыне она обращалась в разные ведомства, но это не дало каких-либо зацепок. Теперь с просьбой о помощи свердловчанка обратилась к Кадырову, сообщает агентство URA.ru.

В конце прошлой неделе в Екатеринбурге попрощались с командиром отделения взвода разведки.

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#Пропавшие без вести#Армия#Военные#Военнослужащие#Екатеринбург#СВО#Спецоперация#Григорий Орлов
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