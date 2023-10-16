Мертвый мужчина найден в Екатеринбурге возле парка «Уралмаш»

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Скончавшегося мужчину обнаружили прохожие. Об этом рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».
Обстоятельства и причина смерти в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 13 октября 2023 года в Свердловской области был найден мертвым 75-летний житель Ревды, который несколько дней назад пошел вместе со своим приятелем на охоту в районе поселка Большая Лавровка, который находится в Полевском.
Свердловчанин в какой-то момент сказал приятелю идти вперед, а он немного отдохнет. Когда через некоторое время напарник вернулся, мужчины уже не было. Вскоре тело погибшего обнаружили в 300 метрах от того места, где он расстался с товарищем.