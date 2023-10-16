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Мертвый мужчина найден в Екатеринбурге возле парка «Уралмаш»

Мертвый мужчина найден в Екатеринбурге возле парка «Уралмаш»

16 октября 2023, 05:02
Фото: 1MI
Возле летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Скончавшегося мужчину обнаружили прохожие. Об этом рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».

Обстоятельства и причина смерти в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 13 октября 2023 года в Свердловской области был найден мертвым 75-летний житель Ревды, который несколько дней назад пошел вместе со своим приятелем на охоту в районе поселка Большая Лавровка, который находится в Полевском.

Свердловчанин в какой-то момент сказал приятелю идти вперед, а он немного отдохнет. Когда через некоторое время напарник вернулся, мужчины уже не было. Вскоре тело погибшего обнаружили в 300 метрах от того места, где он расстался с товарищем.

В свердловском лесу нашли тело пропавшего без вести 75-летнего охотника
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