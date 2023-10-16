Мертвый мужчина найден в Екатеринбурге возле парка «Уралмаш»

Свердловчанин в какой-то момент сказал приятелю идти вперед, а он немного отдохнет. Когда через некоторое время напарник вернулся, мужчины уже не было. Вскоре тело погибшего обнаружили в 300 метрах от того места, где он расстался с товарищем.