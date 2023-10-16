На новой пятитысячной купюре изобразили Екатеринбург

Стоит отметить, что также в ЦБ представили новый дизайн 1000 рублей — на ней изображены достопримечательности Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа. Модернизированные банкноты будут равномерно распределяться между регионами и поступать в обращение постепенно — по мере того, как будут устаревать и загрязняться старые купюры, которые уже не изготавливаются.