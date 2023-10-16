На новой пятитысячной купюре изобразили Екатеринбург

Posted 16 октября, 10:42
Published 16 октября, 10:42
Modified 16 октября, 10:44
Updated 16 октября, 10:44
На ней изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа, а именно: стела «Европа — Азия», Дом Севастьянова, цирк, бизнес-центр «Высоцкий», памятники конструктивизма. Банкноты будут поступать в обращение постепенно.
Отметим, что лицевая сторона полностью посвящена уральской столице. На оборотной стороне изображен «Сказ об Урале», расположенный в Челябинске, и стела «66-параллель» в Салехарде.
При этом, чтобы люди не запутались, было решено сохранить красную цветовую гамму банкноты, но усилить защитный комплекс. На купюрах размесят QR-коды, по которым любой сможет проверить денежную подлинность. Для банкоматов уже разработано программное обеспечение, которое сможет определять новые номиналы.
Стоит отметить, что также в ЦБ представили новый дизайн 1000 рублей — на ней изображены достопримечательности Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа. Модернизированные банкноты будут равномерно распределяться между регионами и поступать в обращение постепенно — по мере того, как будут устаревать и загрязняться старые купюры, которые уже не изготавливаются.
Напомним, что Екатеринбург был выбран в качестве нового символа для банкноты в начале 2021 года.