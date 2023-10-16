На рейсе в Екатеринбург женщина устроила истерику

Posted 16 октября, 11:13
Published 16 октября, 11:13
Modified 16 октября, 11:15
Updated 16 октября, 11:15
Женщина стала ругаться, когда узнала, что с ней летят дети. Подробностями этой истории поделилась одна из пассажирок, которая летела с девятимесячным ребенком, пишет Е1.
По словам женщины, дебоширка начала оскорблять родителей малышей. Из-за этого вылет был задержана два с половиной часа. В это время пассажирку пытались успокоить.
Она кричала: «Достали эти дети, ненавижу этот детский сад! Ну-ка сядьте все по местам и прижмите жопы!» — поделилась пассажирка.
По ее словам, в салоне было около 3-4 грудных детей. Их ребенок спал, а остальные вели себя более-менее спокойно.
После начала скандала стюард предложил женщине занять свое место. Однако она не успокаивалась. Тогда к пассажирам вышел пилот и сказал, что полета не будет, если на судне будет такая обстановка. В результате в самолет нашли полицейские и вывели шумящую гражданку. Она не хотела уходить.