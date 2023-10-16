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Posted 16 октября, 11:13

Published 16 октября, 11:13

Modified 16 октября, 11:15

Updated 16 октября, 11:15

На рейсе в Екатеринбург женщина устроила истерику

На рейсе в Екатеринбург женщина устроила истерику

16 октября 2023, 11:13
Фото: 1MI
Из-за криков детей в самолете, летящем в Екатеринбург, женщина устроила скандал. Все произошло в воздушном судне авиакомпании Azur Air Мугла. Самолет летел из Турции.

Женщина стала ругаться, когда узнала, что с ней летят дети. Подробностями этой истории поделилась одна из пассажирок, которая летела с девятимесячным ребенком, пишет Е1.

По словам женщины, дебоширка начала оскорблять родителей малышей. Из-за этого вылет был задержана два с половиной часа. В это время пассажирку пытались успокоить.

Она кричала: «Достали эти дети, ненавижу этот детский сад! Ну-ка сядьте все по местам и прижмите жопы!» — поделилась пассажирка.

По ее словам, в салоне было около 3-4 грудных детей. Их ребенок спал, а остальные вели себя более-менее спокойно.

После начала скандала стюард предложил женщине занять свое место. Однако она не успокаивалась. Тогда к пассажирам вышел пилот и сказал, что полета не будет, если на судне будет такая обстановка. В результате в самолет нашли полицейские и вывели шумящую гражданку. Она не хотела уходить.

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