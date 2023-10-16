На рейсе в Екатеринбург женщина устроила истерику

После начала скандала стюард предложил женщине занять свое место. Однако она не успокаивалась. Тогда к пассажирам вышел пилот и сказал, что полета не будет, если на судне будет такая обстановка. В результате в самолет нашли полицейские и вывели шумящую гражданку. Она не хотела уходить.