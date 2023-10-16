Опубликованы кадры ДТП в Тагиле, в котором юноша пролетел несколько метров

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
На записи с уличной камеры «СетиТагила» видно, как молодой человек пытается перейти дорогу на красный сигнал светофора, но не успевает увернуться от надвигающегося автомобиля. Машина врезается в пешехода, в результате чего тот пролетает несколько метров и жестко приземляется.
Пострадавшего госпитализировали с переломами ног, тупой травмой живота и повреждением шейного отдела, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил». За рулем Lada Granta находился 54-летний водитель — мужчина попытался затормозить, но не успел, сообщили ранее в нижнетагильской ГИБДД.