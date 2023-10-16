Опубликованы кадры ДТП в Тагиле, в котором юноша пролетел несколько метров

На записи с уличной камеры «СетиТагила» видно, как молодой человек пытается перейти дорогу на красный сигнал светофора, но не успевает увернуться от надвигающегося автомобиля. Машина врезается в пешехода, в результате чего тот пролетает несколько метров и жестко приземляется.