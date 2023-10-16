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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Опубликованы кадры ДТП в Тагиле, в котором юноша пролетел несколько метров

Опубликованы кадры ДТП в Тагиле, в котором юноша пролетел несколько метров

16 октября 2023, 12:27
Фото: 1MI
Появились кадры ДТП, в котором водитель Lada на большой скорости сбил 17-летнего юношу на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле.

На записи с уличной камеры «СетиТагила» видно, как молодой человек пытается перейти дорогу на красный сигнал светофора, но не успевает увернуться от надвигающегося автомобиля. Машина врезается в пешехода, в результате чего тот пролетает несколько метров и жестко приземляется.

Пострадавшего госпитализировали с переломами ног, тупой травмой живота и повреждением шейного отдела, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил». За рулем Lada Granta находился 54-летний водитель — мужчина попытался затормозить, но не успел, сообщили ранее в нижнетагильской ГИБДД.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Пострадавшие#Инцидент#Григорий Орлов
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