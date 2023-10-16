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Пешеход шел на красный свет и попал под колеса автомобиля в Нижнем Тагиле

Пешеход шел на красный свет и попал под колеса автомобиля в Нижнем Тагиле

16 октября 2023, 06:43
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
17-летний молодой человек в Нижнем Тагиле попал под колеса автомобиля Lada Granta на пешеходном переходе. ДТП произошло на Черноисточинском шоссе вечером 15 октября 2023 года.

Юноша переходил дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В это время водитель автомобиля, заметив неожиданного пешехода на дороге, применил экстренное торможение, но избежать наезда не получилось, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

С травмой головы молодого человека отвезли в больницу. Приехавшие инспекторы ГИБДД проводили проверку. Мужчина, управлявший Lada, в 2023 году привлекался за нарушение ПДД два раза.

Напомним, в Каменске-Уральском женщина, сидевшая за рулем иномарки Opel, во время движения отвлеклась на телефон и врезалась в ВАЗ. В аварии пострадали пассажир и водитель ВАЗа.

В Каменске-Уральском водитель отвлеклась на телефон и влетела в ВАЗ с ребенком
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