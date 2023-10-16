Пешеход шел на красный свет и попал под колеса автомобиля в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:43
Юноша переходил дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В это время водитель автомобиля, заметив неожиданного пешехода на дороге, применил экстренное торможение, но избежать наезда не получилось, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
С травмой головы молодого человека отвезли в больницу. Приехавшие инспекторы ГИБДД проводили проверку. Мужчина, управлявший Lada, в 2023 году привлекался за нарушение ПДД два раза.
Напомним, в Каменске-Уральском женщина, сидевшая за рулем иномарки Opel, во время движения отвлеклась на телефон и врезалась в ВАЗ. В аварии пострадали пассажир и водитель ВАЗа.