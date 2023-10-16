Пешеход шел на красный свет и попал под колеса автомобиля в Нижнем Тагиле

Юноша переходил дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В это время водитель автомобиля, заметив неожиданного пешехода на дороге, применил экстренное торможение, но избежать наезда не получилось, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.