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Посетителя ресторана в Новоуральске изнасиловали шваброй во время поминок

Посетителя ресторана в Свердловской области изнасиловали шваброй во время поминок

16 октября 2023, 16:12
Фото: 1MI

Посетителя ресторана в Новоуральске изнасиловали шваброй во время поминок

7 октября в Новоуральске посетителя кафе «Ромашка» избили и изнасиловали черенком от швабры.

Инициаторами потасовки могли стать директор кафе, его брат и охрана, сообщает URA.RU со ссылкой на местных жителей.

По имеющимся данным, 7 октября в кафе вошел мужчина. Произошел конфликт, в ходе которого группа горожан сначала избила мужчину, после чего с него стянули штаны и изнасиловали черенком от швабры.

По словам одного из участников драки, пострадавший сидел за убийство двух человек. Вечером 7 октября он пришел на поминки одной из своих жертв. Во время мероприятия мужчина, якобы, начал угрожать родственнику погибшего — после этого и завязался конфликт.

В УМВД по Свердловской области подтвердили информацию о факте произошедшего — потерпевший написал заявление в ОВД 16 октября. Наказание для виновных будет зависеть от тяжести нанесенного вреда и медицинской экспертизы.

В данный момент следствие работает над сбором доказательной базы, чтобы выяснить все причины произошедшего.

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#Происшествия#Новоуральск#Насилие#Криминал#Изнасилование#Ссора#Ирина Кирилова
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