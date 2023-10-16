Посетителя ресторана в Свердловской области изнасиловали шваброй во время поминок

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Инициаторами потасовки могли стать директор кафе, его брат и охрана, сообщает URA.RU со ссылкой на местных жителей.
По имеющимся данным, 7 октября в кафе вошел мужчина. Произошел конфликт, в ходе которого группа горожан сначала избила мужчину, после чего с него стянули штаны и изнасиловали черенком от швабры.
По словам одного из участников драки, пострадавший сидел за убийство двух человек. Вечером 7 октября он пришел на поминки одной из своих жертв. Во время мероприятия мужчина, якобы, начал угрожать родственнику погибшего — после этого и завязался конфликт.
В УМВД по Свердловской области подтвердили информацию о факте произошедшего — потерпевший написал заявление в ОВД 16 октября. Наказание для виновных будет зависеть от тяжести нанесенного вреда и медицинской экспертизы.
В данный момент следствие работает над сбором доказательной базы, чтобы выяснить все причины произошедшего.