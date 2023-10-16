Потолок хрущевки рухнул мужчине на голову в свердловском поселке

Инцидент, едва не стоивший свердловчанину жизни, произошел 13 октября в подъезде восьмиэтажной хрущевки на улице Кирова в Сосьве. Потолочные перекрытия обрушились на 35-летнего мужчину, в результате чего его госпитализировали с травмами головы.