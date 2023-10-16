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Потолок хрущевки рухнул мужчине на голову в свердловском поселке

Потолок хрущевки рухнул мужчине на голову в свердловском поселке

16 октября 2023, 10:16
Фото: 1MI
Следователи разбираются в обстоятельствах обрушения потолка на мужчину в многоэтажном доме в Свердловской области.

Инцидент, едва не стоивший свердловчанину жизни, произошел 13 октября в подъезде восьмиэтажной хрущевки на улице Кирова в Сосьве. Потолочные перекрытия обрушились на 35-летнего мужчину, в результате чего его госпитализировали с травмами головы.

Следственный комитет назначил проверку по признакам оказания небезопасных услуг (ст. 238 УК), сообщили в региональном управлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Качканаре в доме семьи с младенцем обрушился потолок. Впоследствии выяснилось, что объект даже не был признан аварийным.

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#Происшествия#Следственный комитет#Серов#СК РФ#Инцидент#СК#Григорий Орлов
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