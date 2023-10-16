Предприниматель из Нижнего Тагила расстрелял партнера из-за долга по казино

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Как стало известно из материалов дела, в 2019 году предприниматель из Нижнего Тагила по имени Шахин одолжил своему деловому партнеру из Новосибирска Алексею 1,6 миллиона рублей для открытия игровых клубов. По словам «кредитора», деньги были даны под проценты, сообщает Сиб.фм.
Однако Алексей передал часть прибыли — 60 тысяч рублей — лишь один раз. После этого сибиряк начал придумывать оправдания, а затем бросать трубку. По словам Шахина, он предложил партнеру расплатиться в рассрочку, но тот не согласился, сказав, что не намерен оплачивать долг.
Тогда обвиняемый переделал личный пневматический пистолет в боевое оружие и отправился в Новосибирск с двумя сообщниками. Он выследил жертву 7 октября на улице Баумана, после чего достал пистолет и несколько раз выстрелил в Алексея. Пулевые ранения пришлись в голову, туловище и живот мужчины — он скончался в больнице. После совершения преступления фигурант спрятал оружие в лесу и на попутке вернулся в Нижний Тагил. Там его задержали.
Обвиняемого признали виновным в убийстве и незаконном хранении оружия. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 1 месяц в колонии строгого режима. Он также должен выплатить компенсацию родственникам погибшего в размере 1 миллиона рублей на каждого члена семьи. Казино, из-за которого произошел конфликт, закрыли оперативники.