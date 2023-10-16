Предприниматель из Нижнего Тагила расстрелял партнера из-за долга по казино

Тогда обвиняемый переделал личный пневматический пистолет в боевое оружие и отправился в Новосибирск с двумя сообщниками. Он выследил жертву 7 октября на улице Баумана, после чего достал пистолет и несколько раз выстрелил в Алексея. Пулевые ранения пришлись в голову, туловище и живот мужчины — он скончался в больнице. После совершения преступления фигурант спрятал оружие в лесу и на попутке вернулся в Нижний Тагил. Там его задержали.