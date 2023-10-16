Прокуратура вернула зарплаты работникам аптеки в Свердловской области

По данным правоохранителей, муниципальное предприятие «Центральная районная аптека № 198» находится в стадии ликвидации с мая 2023 года. Трудовые договоры с 8 сотрудниками организации были расторгнуты 5 июля текущего года, но окончательный расчет в последний день работы не был произведен.