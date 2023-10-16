Прокуратура вернула зарплаты работникам аптеки в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
По данным правоохранителей, муниципальное предприятие «Центральная районная аптека № 198» находится в стадии ликвидации с мая 2023 года. Трудовые договоры с 8 сотрудниками организации были расторгнуты 5 июля текущего года, но окончательный расчет в последний день работы не был произведен.
Общая задолженность аптеки перед работниками составила 400 тысяч рублей. После проведенной проверки и выявленных нарушений, Артемовская прокуратура направила заявления мировому судье о взыскании невыплаченных зарплат. Суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора. Также представление об устранении нарушений трудового законодательства вынесена главе Артемовского ГО.
В результате разбирательств, долг перед работниками аптеки погашен в полном объеме за счет средств муниципального бюджета.