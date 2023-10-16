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Updated Сегодня, 15:07

Прокуратура вернула зарплаты работникам аптеки в Свердловской области

Прокуратура вернула зарплаты работникам аптеки в Свердловской области

16 октября 2023, 14:57
Фото: 1MI
Прокуратура в Артемовском вмешалась в дело о невыплате зарплат сотрудникам «Центральной районной аптеки №198». Из-за ликвидации предприятия работники были уволены еще летом, однако увольнительные не были выплачены до сих пор.

По данным правоохранителей, муниципальное предприятие «Центральная районная аптека № 198» находится в стадии ликвидации с мая 2023 года. Трудовые договоры с 8 сотрудниками организации были расторгнуты 5 июля текущего года, но окончательный расчет в последний день работы не был произведен.

Общая задолженность аптеки перед работниками составила 400 тысяч рублей. После проведенной проверки и выявленных нарушений, Артемовская прокуратура направила заявления мировому судье о взыскании невыплаченных зарплат. Суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора. Также представление об устранении нарушений трудового законодательства вынесена главе Артемовского ГО.

В результате разбирательств, долг перед работниками аптеки погашен в полном объеме за счет средств муниципального бюджета.

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#Экономика#Суд#Зарплата#Артемовский#Рабочие#Выплаты#Ирина Кирилова
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