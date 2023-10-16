Путин открыл новый участок федеральной трассы под Екатеринбургом

Участок сдали на месяц раньше запланированного срока. Он состоит из четырех полос движения, автомобильные потоки разделены специальными ограждениями. Также строители провели капитальный ремонт составных конструкций — сделали водопропускные трубы, остановки общественного транспорта для жителей поселков Тюш и Ключевая, примыкания трассы к деревням Зобнина и Киселевка.