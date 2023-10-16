Путин открыл новый участок федеральной трассы под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Протяженность новой дороги — 20 километр. Старт движению на транспортном отрезке дал президент России Владимир Путин по видеосвязи.
По словам и. о. губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, при открытии нового участка повысится транспортная доступность всего региона. Строительство автомагистрали М-12 и транспортного коридора «Запад-Восток» приближает реализацию проекта «Сухой порт» — крупнейшего в Екатеринбурге транспортно-логистического центра.
Участок сдали на месяц раньше запланированного срока. Он состоит из четырех полос движения, автомобильные потоки разделены специальными ограждениями. Также строители провели капитальный ремонт составных конструкций — сделали водопропускные трубы, остановки общественного транспорта для жителей поселков Тюш и Ключевая, примыкания трассы к деревням Зобнина и Киселевка.
К 2025 году строители планируют сделать четырехполосной всю дорогу «Пермь — Екатеринбург» на территории Свердловской области. Это увеличит пропускную способность трассы до 27 тысяч автомобилей в сутки.