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Published Сегодня, 15:04

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Updated Сегодня, 15:06

Путин открыл новый участок федеральной трассы под Екатеринбургом

Путин открыл новый участок федеральной трассы под Екатеринбургом

16 октября 2023, 15:04
Фото: Департамент информполитики
16 октября в Свердловской области открыли расширенный участок Пермского тракта, ставший частью трассы М-12, которая соединит Екатеринбург с Казанью и Москвой.

Протяженность новой дороги — 20 километр. Старт движению на транспортном отрезке дал президент России Владимир Путин по видеосвязи.

По словам и. о. губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, при открытии нового участка повысится транспортная доступность всего региона. Строительство автомагистрали М-12 и транспортного коридора «Запад-Восток» приближает реализацию проекта «Сухой порт» — крупнейшего в Екатеринбурге транспортно-логистического центра.

Фото: Департамент информполитики

Участок сдали на месяц раньше запланированного срока. Он состоит из четырех полос движения, автомобильные потоки разделены специальными ограждениями. Также строители провели капитальный ремонт составных конструкций — сделали водопропускные трубы, остановки общественного транспорта для жителей поселков Тюш и Ключевая, примыкания трассы к деревням Зобнина и Киселевка.

К 2025 году строители планируют сделать четырехполосной всю дорогу «Пермь — Екатеринбург» на территории Свердловской области. Это увеличит пропускную способность трассы до 27 тысяч автомобилей в сутки.

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#Транспорт#Касается каждого#Владимир Путин#Дорога#Строительство#Открытие#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Алексей Шмыков
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