Российский производитель водолазных костюмов АО «ПТС» судится с Росгвардией

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Как информирует издание newizv.ru, основными фигурами в судебном разбирательстве стали генеральный директор АО «ПТС» Сергей Хан и коммерческий директор Тигран Оганян. Компания «ПТС» на протяжении нескольких лет сотрудничала с Росгвардией, поставляя водолазные аппараты АВМ-450 и костюмы. До обвинений в мошенничестве претензий со стороны Росгвардии не было. В процессе разбирательства следователи изъяли все конструкторские и технические документы, поэтому производство водолазных аппаратов и костюмов было остановлено.
Из обвинительного заключения стало известно, что компания «ПТС» сотрудничала с Росгвадией с 2018 по 2020 год. За этот период компания заключила шесть государственных контрактов с ведомством на сумму 405,04 миллиона рублей. По мнению обвинения, стоимость водолазных костюмов была завышена на 108,6 миллиона рублей. Однако ответчики настаивают на своей невиновности и утверждают, что обвинения не соответствуют материалам дела. Адвокат Тиграна Оганяна также указывает на отсутствие улик и считает обвинение необоснованным.
Кроме того, следует отметить, что представитель Росгвардии не сумел надлежащим образом ответить на вопросы защиты и не предоставил информацию о других участниках торгов, которых, согласно правилам ведомства, должно было быть не менее пяти. Здесь возникает логический вопрос: на каких основаниях Росгвардия считает, что цены на товары были завышены? Тем более компания «ПТС» является единственным на данный момент российским производителем водолазных костюмов и аппаратов.
Обвинение следователи предъявили по итогам первой экспертизы, сделанной в мае 22 года на основании недостоверных документов. По требованию прокуратуры в ходе следствия оказалось необходимым проведение дополнительной экспертизы. В результате проверки стало ясно, что компания «ПТС» получала прибыль в пределах 15–18%, то есть без нарушения законодательных ограничений.
При этом ПТС является не единственным предприятием, которое сталкивается с подобной ситуацией. Государственные заказчики обращаются с заявлением в правоохранительные органы, после чего возбуждается уголовное дело по статье о мошенничестве.
Заместитель председателя Комитета по экономической политике Государственной думы России Артем Кирьянов отмечает, что подобные действия являются экономически необоснованными и жесткими, что часто приводит к банкротству компаний. В итоге предприятие не имеет возможности исполнить госзаказ. Ситуация с АО «ПТС» усугубляется тем, что это единственный российский производитель водолазных аппаратов и костюмов.