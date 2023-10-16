Российский производитель водолазных костюмов АО «ПТС» судится с Росгвардией

Кроме того, следует отметить, что представитель Росгвардии не сумел надлежащим образом ответить на вопросы защиты и не предоставил информацию о других участниках торгов, которых, согласно правилам ведомства, должно было быть не менее пяти. Здесь возникает логический вопрос: на каких основаниях Росгвардия считает, что цены на товары были завышены? Тем более компания «ПТС» является единственным на данный момент российским производителем водолазных костюмов и аппаратов.