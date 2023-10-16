Шахматистка из Свердловской области стала чемпионкой России

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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Updated Сегодня, 03:39
В начале шахматного турнира девушка проиграла, однако потом заработала из 13 возможных очков 10,5 и стала победительницей, заняв первое место, рассказал Ура.ру руководитель областной шахматной федерации Альберт Степанян.
Шахматами Лея занимается с шести лет и не раз одерживала победу на чемпионате России. Свердловчанка посещает Уральскую шахматную академию и Гроссмейстерский центр Карпова.
Напомним, 12 августа 2023 года в Нижнем Тагиле в ФОК «Президентский» состоялся ежегодный шахматный турнир. В игре принимали участие кандидаты в мастера спорта, а также два международных мастера спорта по шахматам.