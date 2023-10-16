Скончался тагильчанин, пострадавший в ДТП из-за пьяного водителя Range Rover

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
О смерти Андрея врачи сообщили его дочери Кристине вечером 16 октября.
Только что позвонили из больницы. Отец умер в реанимации. Врачи не смогли спасти его. У него были разорваны легкое и печень. Также медики говорили, что серьезные проблемы с сердцем — ему постоянно перекачивали кровь. А виновник сейчас на свободе, — рассказала девушка редакции TagilCity.ru.
По ее словам, родственникам удалось узнать, что водителя Range Rover зовут Юрий. Он работает на УВЗ в цехе, в котором делают гособоронзаказ.
Информацию о личности виновника нам сообщили три разных источника. На звонки он не отвечает. Ко мне обратился очевидец ДТП. Он рассказал, что водитель иномарки был сильно пьян, у него было рассечено лицо. А женщина, с которой он был, устроила скандал, когда ей показалось, что ее снимают на телефон, — пояснила Кристина.
Она отметила, что хочет, чтобы полиция завела уголовное дело в отношении Юрия. И намерена добиться резонанса, потому что он должен понести справедливое наказание за смерть отца.