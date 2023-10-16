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Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

Смерть по вине пьяного водителя, подросток в коме и отравленные маски

Смерть по вине пьяного водителя, подросток в коме и отравленные маски

16 октября 2023, 15:48
Фото: Midjourney
Скончался тагильчанин, который пострадал по вине пьяного водителя, экоитоги Нижнего Тагила за всю прошедшую неделю, подросток впал в кому и кто решил отравить медицинские маски: самое важное, что произошло 16 октября в Нижнем Тагиле и не только.

В реанимации умер житель Нижнего Тагила, пострадавший в ДТП из-за пьяного водителя Range Rover. Трагедия произошла 13 октября на Ленинградском проспекте. По словам дочери погибшего, виновник работает на УВЗ в цехе, в котором делают гособоронзаказ.

Скончался тагильчанин, пострадавший в ДТП из-за пьяного водителя Range Rover
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На минувшей неделе TagilCity.ru подвел итоги замеров за сентябрь и выяснил, какой эффект дали траты промышленных предприятий в 2022 году. Главные экологические события недели с 9 по 15 октября.

Итоги недели в Тагиле: сероводородный сентябрь и неэффективные вложения в экологию
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Молодой человек в Нижнем Тагиле попал под колеса автомобиля. 17-ли летний подросток впал в кому. Его срочно доставили на вертолете в Екатеринбург.

Пешеход шел на красный свет и попал под колеса автомобиля в Нижнем Тагиле
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В Свердловской области в 40 раз выросло число уклонистов от армии. В настоящий момент существуют законы, согласно которым неявка на сборы карается штрафами на сумму от 10 до 30 тысяч рублей. А неявка на призывные мероприятия карается уголовными сроками.

В Свердловской области в 40 раз выросло число уклонистов от армии
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Очередной фейк. Свердловских пенсионеров пугают отравленными медицинскими масками. Неизвестные для убедительности клеют объявления на зданиях МФЦ.

Свердловских пенсионеров пугают фейком об отравленных медицинских масках
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Итоги недели в Тагиле: сероводородный сентябрь и неэффективные вложения в экологию
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