Смерть по вине пьяного водителя, подросток в коме и отравленные маски

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
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Updated Сегодня, 15:50
В реанимации умер житель Нижнего Тагила, пострадавший в ДТП из-за пьяного водителя Range Rover. Трагедия произошла 13 октября на Ленинградском проспекте. По словам дочери погибшего, виновник работает на УВЗ в цехе, в котором делают гособоронзаказ.
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