Смерть по вине пьяного водителя, подросток в коме и отравленные маски

Скончался тагильчанин, который пострадал по вине пьяного водителя, экоитоги Нижнего Тагила за всю прошедшую неделю, подросток впал в кому и кто решил отравить медицинские маски: самое важное, что произошло 16 октября в Нижнем Тагиле и не только.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле