Стало известно, сколько жителей РФ могут ежемесячно откладывать часть зарплаты

Как сообщает NEWS.ru, результаты опроса показали, что меньше третьей части участвовавших в опросе россиян могут себе позволить откладывать деньги ежемесячно. Из них менее половины откладывают до 5 тысяч рублей. Большие суммы до 100 тысяч рублей могут открывать только респонденты, работающие в сферах консалтинга, банкинга, инвестиций, IT или автомобильного бизнеса.