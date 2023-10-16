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Posted 16 октября, 12:01

Published 16 октября, 12:01

Modified 16 октября, 12:03

Updated 16 октября, 12:03

Стало известно, сколько жителей РФ могут ежемесячно откладывать часть зарплаты

Стало известно, сколько жителей РФ могут ежемесячно откладывать часть зарплаты

16 октября 2023, 12:01
Фото: 1MI
Специалисты провели исследование, чтобы определить количество россиян, которые могут каждый месяц откладывать часть заработной платы.

Как сообщает NEWS.ru, результаты опроса показали, что меньше третьей части участвовавших в опросе россиян могут себе позволить откладывать деньги ежемесячно. Из них менее половины откладывают до 5 тысяч рублей. Большие суммы до 100 тысяч рублей могут открывать только респонденты, работающие в сферах консалтинга, банкинга, инвестиций, IT или автомобильного бизнеса.

Исследователи охватили опросом несколько тысяч россиян. Результаты показали, что только 28% респондентов регулярно откладывают часть заработной платы ежемесячно. Еще 40% делают это не на постоянной основе, а 30% респондентов хотели бы делать накопления, но пока не могут этого делать.

Среди делающих накопления 48% откладывают до 5 тысяч рублей, но не ежемесячно, а только когда представляется возможность. Еще 30% откладывают суммы от 5 до 10 тысяч рублей, а 22% россиян выделяют для накоплений свыше 10 тысяч рублей.

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