Свердловская пенсионерка не получила наследство мужа после долгих лет брака

Зинаида решила в судебном порядке доказать свое право на имущество мужа, но попытка признать развод недействительным провалилась. Также суд отклонил иск вдовы к дочерям покойного супруга, поскольку пенсионерке не удалось доказать факт того, она находилась у мужа на иждивении. Свердловский областной суд не удовлетворил ее апелляцию, сообщили в пресс-службе инстанции.