Свердловская пенсионерка не получила наследство мужа после долгих лет брака

Posted 16 октября, 12:02
Published 16 октября, 12:02
Modified 16 октября, 17:06
Updated 16 октября, 17:06
В ноябре 2021 года свердловчанин скончался, и все его наследство досталось не супруге Зинаиде, с которой он проживал последние годы, несмотря на юридический разрыв супружества, а детям от другого брака.
Зинаида решила в судебном порядке доказать свое право на имущество мужа, но попытка признать развод недействительным провалилась. Также суд отклонил иск вдовы к дочерям покойного супруга, поскольку пенсионерке не удалось доказать факт того, она находилась у мужа на иждивении. Свердловский областной суд не удовлетворил ее апелляцию, сообщили в пресс-службе инстанции.
Ранее сообщалось, что екатеринбуржец пытается взыскать алименты с умершей матери.