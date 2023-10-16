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Posted 16 октября, 12:02

Published 16 октября, 12:02

Modified 16 октября, 17:06

Updated 16 октября, 17:06

Свердловская пенсионерка не получила наследство мужа после долгих лет брака

Свердловская пенсионерка не получила наследство мужа после долгих лет брака

16 октября 2023, 12:02
Фото: 1MI
В Свердловской области пенсионерка не смогла унаследовать имущество мужа после его смерти из-за расторгнутого 35 лет назад брака.

В ноябре 2021 года свердловчанин скончался, и все его наследство досталось не супруге Зинаиде, с которой он проживал последние годы, несмотря на юридический разрыв супружества, а детям от другого брака.

Зинаида решила в судебном порядке доказать свое право на имущество мужа, но попытка признать развод недействительным провалилась. Также суд отклонил иск вдовы к дочерям покойного супруга, поскольку пенсионерке не удалось доказать факт того, она находилась у мужа на иждивении. Свердловский областной суд не удовлетворил ее апелляцию, сообщили в пресс-службе инстанции.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржец пытается взыскать алименты с умершей матери.

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#Общество#Свердловская область#Суд#Семья#Иск#Брак#Наследство#Григорий Орлов
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