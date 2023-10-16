tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 11:22

Published 16 октября, 11:22

Modified 16 октября, 11:28

Updated 16 октября, 11:28

Свердловских пенсионеров пугают фейком об отравленных медицинских масках

Свердловских пенсионеров пугают фейком об отравленных медицинских масках

16 октября 2023, 11:22
Фото: 1MI
Жителей Свердловской области пугают новым фейком о раздаче медицинских масок, пропитанных ядовитым веществом.
Ходят волонтеры от различных партий, от двери до двери раздавая маски, пропитанные химикатом с наркотическим действием, — говорится в объявлении, снимок которого расходится в сети.

Утверждается, что после примерки отравленной маски человек теряет сознание, после чего злоумышленники беспрепятственно выносят вещи из чужой квартиры. Для убедительности объявления к нему делают приписку, что листовка размещается на зданиях МФЦ. По информации издания Baza, зловещее предупреждение — не более чем очередной фейк.

Ранее сообщалось, что фейк об используемом преступниками плачущем ребенке распространился в Тагиле.

Читайте также:
Геноцид через аптеки? Жители Нижнего Тагила репостят фейки об отравленных лекарствахВ больницах Свердловской области вернули масочный режимВ Свердловской области не вводят ограничения из-за COVID-19
#Общество#Свердловская область#Фейк#Интернет#Сеть#Медицинские маски#Маски#Григорий Орлов
Подпишитесь
Этилбензол и сероводород превысили норму в воздухе Тагила после пожара на ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 05:55
Тагильчанин возмутился работой новой системы оплаты бензина на АЗС «Лукойл»
Вчера, 14:53
Новую подсветку протестировали на здании Молодежного театра в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:45
Опрокинулся на крышу. Два автомобиля столкнулись на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:59
Депутаты ГГО отказались рассматривать вопрос об отставке главы Дмитрия Летникова
Сегодня, 08:40
Стало плохо: 79-летний водитель назвал причину смертельного ДТП в Екатеринбурге
Сегодня, 09:28