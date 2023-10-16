Свердловских пенсионеров пугают фейком об отравленных медицинских масках

Posted 16 октября, 11:22
Published 16 октября, 11:22
Modified 16 октября, 11:28
Updated 16 октября, 11:28
Ходят волонтеры от различных партий, от двери до двери раздавая маски, пропитанные химикатом с наркотическим действием, — говорится в объявлении, снимок которого расходится в сети.
Утверждается, что после примерки отравленной маски человек теряет сознание, после чего злоумышленники беспрепятственно выносят вещи из чужой квартиры. Для убедительности объявления к нему делают приписку, что листовка размещается на зданиях МФЦ. По информации издания Baza, зловещее предупреждение — не более чем очередной фейк.
Ранее сообщалось, что фейк об используемом преступниками плачущем ребенке распространился в Тагиле.