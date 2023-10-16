Трое свердловчан проникли в жилье инвалида и избили его ради 7 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Следствие установило, что ночью 30 марта 2023 года трое мужчин решили напасть на малознакомого им местного жителя, инвалида 2 группы. Он жил неподалеку от них.
Злоумышленники проникли в его жилье, где вооружились деревянной доской, кочергой, и топором. Встретившись с инвалидом, они избили его, а затем похитили из жилья деньги, ценные вещи и паспорт хозяина помещения. В общей сложности банда причинила ему ущерб на семь тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В результате нападавшим назначили разные наказания, в зависимости от участия каждого из них в преступлении. Олег получил 8 лет 7 месяцев лишения свободы, Роман — 7 лет 1 месяц, а Сергей — 8 лет и 1 месяц. Им предстоит отбывать срок в колонии строгого режима.