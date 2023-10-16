Трое свердловчан проникли в жилье инвалида и избили его ради 7 тысяч рублей

Злоумышленники проникли в его жилье, где вооружились деревянной доской, кочергой, и топором. Встретившись с инвалидом, они избили его, а затем похитили из жилья деньги, ценные вещи и паспорт хозяина помещения. В общей сложности банда причинила ему ущерб на семь тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.