tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Трое свердловчан проникли в жилье инвалида и избили его ради 7 тысяч рублей

Трое свердловчан проникли в жилье инвалида и избили его ради 7 тысяч рублей

16 октября 2023, 06:43
Фото: 1MI
Жителей села в Туринская Слобода в Свердловской области осудили за нападение на инвалида и похищение его паспорта. Банда состояла из трех человек — Олега, Романа и Сергея.

Следствие установило, что ночью 30 марта 2023 года трое мужчин решили напасть на малознакомого им местного жителя, инвалида 2 группы. Он жил неподалеку от них.

Злоумышленники проникли в его жилье, где вооружились деревянной доской, кочергой, и топором. Встретившись с инвалидом, они избили его, а затем похитили из жилья деньги, ценные вещи и паспорт хозяина помещения. В общей сложности банда причинила ему ущерб на семь тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В результате нападавшим назначили разные наказания, в зависимости от участия каждого из них в преступлении. Олег получил 8 лет 7 месяцев лишения свободы, Роман — 7 лет 1 месяц, а Сергей — 8 лет и 1 месяц. Им предстоит отбывать срок в колонии строгого режима.

В Челябинске один первоклассник избил другого и спровоцировал вызов полиции
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительница деревни в Свердловской области зарезала знакомого из-за неприязниСтая бездомных собак атаковала поселок в Свердловской области
#Происшествия#Свердловская область#Нападение#Инвалид#Ущерб#Преступление#Паспорт#Наказание#Банда#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Миллионные траты заводов Тагила на снижение выбросов дали низкий эффект в 2022 году
13 октября, 13:58
40 автобусов за 414,4 миллиона закупает администрация Нижнего Тагила
14 октября, 12:18
Новая 10-метровая гирлянда украсит Нижний Тагил на Новый год
14 октября, 10:53
С екатеринбуржца взыскали 350 тысяч рублей из-за недействительного полиса ОСАГО
14 октября, 16:58
В какие дни в ноябре у россиян будут выходные
Вчера, 12:23
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выбросил 66,4 тысячи тонн загрязнений в 2022 году
13 октября, 13:47