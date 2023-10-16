В Екатеринбург экстренно доставили подростка после ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Юноше 17 лет. Он был сбит на пешеходном переходе 15 октября, когда он перебегал дорогу на красный по Черноисточинскому шоссе. Сбила его машина Lada Granta.
Водитель применил экстренное торможение, но было уже поздно. Он вызвал скорую. У школьника диагностировали переломы и травму головы. Сначала его отвезли в местную больницу, но там его состояние ухудшилось и его перевезли в Екатеринбург.
Перевозка осуществлялась 16 октября на вертолете, пишет е1. Подросток лежит в больнице №9. Он находится в коме и в тяжелом состоянии.