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В Екатеринбург экстренно доставили подростка после ДТП в Нижнем Тагиле

В Екатеринбург экстренно доставили подростка после ДТП в Нижнем Тагиле

16 октября 2023, 12:56
Фото: 1MI
Подросток из Нижнего Тагила впал в кому после того, как попал под колеса авто. Его срочно доставили на вертолете в Екатеринбург.

Юноше 17 лет. Он был сбит на пешеходном переходе 15 октября, когда он перебегал дорогу на красный по Черноисточинскому шоссе. Сбила его машина Lada Granta.

Водитель применил экстренное торможение, но было уже поздно. Он вызвал скорую. У школьника диагностировали переломы и травму головы. Сначала его отвезли в местную больницу, но там его состояние ухудшилось и его перевезли в Екатеринбург.

Перевозка осуществлялась 16 октября на вертолете, пишет е1. Подросток лежит в больнице №9. Он находится в коме и в тяжелом состоянии.

Опубликованы кадры ДТП в Тагиле, в котором юноша пролетел несколько метров
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#Нижний Тагил#Больница#ДТП#Свердловская область#Пешеход#Кома#Вертолет#Переломы#Екатеринбург#Авария#Травма головы#Дарья Сорокина
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