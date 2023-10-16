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В Екатеринбурге мужчина стрелял из рогатки по автомобилям

В Екатеринбурге мужчина стрелял из рогатки по автомобилям

16 октября 2023, 08:52
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчина в капюшоне палил из рогатки по припаркованным машинам. Замечен он был на улице Мамина-Сибиряка, 51.

Его заметил один из жителей пятиэтажки с балкона, который снял все на видео, пишет Е1. На кадрах видно, как мужчина целится в стекла автомобилей.

Это ужасно. Как можно так с людьми поступать? Это ведь можно перебить все стекла. У меня друзья часто оставляют тут машину, но в нее он, к счастью, еще не стрелял, — рассказал очевидец событий.

О мотивах поступка мужчины неизвестно. Однако сосед предположил, что возможно сосед начал стрелять из рогатки из-за того, что кто-то занял его парковочное место. В полиции уже знают о произошедшем.

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#Происшествия#Полиция#Мужчина#Видео#Очевидец#Екатеринбург#Автомобили#Дарья Сорокина#Рогатка
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