В Екатеринбурге мужчина стрелял из рогатки по автомобилям

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Его заметил один из жителей пятиэтажки с балкона, который снял все на видео, пишет Е1. На кадрах видно, как мужчина целится в стекла автомобилей.
Это ужасно. Как можно так с людьми поступать? Это ведь можно перебить все стекла. У меня друзья часто оставляют тут машину, но в нее он, к счастью, еще не стрелял, — рассказал очевидец событий.
О мотивах поступка мужчины неизвестно. Однако сосед предположил, что возможно сосед начал стрелять из рогатки из-за того, что кто-то занял его парковочное место. В полиции уже знают о произошедшем.