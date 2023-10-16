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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В Екатеринбурге мужчина выплатил миллион алиментов после ареста его автомобиля

В Екатеринбурге мужчина выплатил миллион алиментов после ареста его автомобиля

16 октября 2023, 14:03
Фото: ФССП по Свердловской области
Миллион рублей долгов по алиментам выплатил житель Екатеринбурга после вмешательства судебных приставов.

Было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка в размере ¼ доли всех видов заработков с отца, сообщили в ФССП по региону.

Должник был вызван на прием к судебному приставу. Во время разговора он пояснил, что об алиментах знает, но, так как не работает и не является пенсионером, платить ему не с чего.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1КоАП РФ. Ему назначили обязательные работы на 40 часов.

Приставы арестовали его машину, которую передали на хранение на спецстоянку. Получив уведомление о передаче транспортного средства на реализацию, мужчина пришел к приставам и погасил накопившийся долг.

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#Работа#Пенсионер#Долги#Арест#Машина#Судебные приставы#Алименты#ФССП#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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