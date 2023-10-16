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Posted 16 октября, 10:44

Published 16 октября, 10:44

Modified 16 октября, 10:46

Updated 16 октября, 10:46

В Екатеринбурге студентки УрГЮУ заявили о похождениях эксгибициониста возле вуза

В Екатеринбурге студентки УрГЮУ заявили о похождениях эксгибициониста возле вуза

16 октября 2023, 10:44
Фото: 1MI
В Екатеринбурге пугающего студенток эксгибициониста заметили возле УрГЮУ в Пионерском районе. О девианте сообщили как минимум несколько девушек.
За мной он шел с середины пути и поджидал в темном месте рядом со строящейся школой. Когда я проходила мимо, он начал показывать свой половой член и бормотать непристойные слова, — екатеринбурженка журналистам, уточнив, что инцидент произошел рядом со школой.

По словам другой студентки, она также столкнулась с домогательствами со стороны неизвестного мужчины, который облапал ее на улице в том же районе, а затем заявил, что сделал это случайно. Произошло это днем и на глазах у многих очевидцев.

Еще одного любителя снимать штаны перед незнакомцами заметили в субботу на территории Михайловского кладбища, пишет агентство URA.ru. При этом неизвестно, тот же этот человек или нет.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина оголился перед детьми в подземном переходе.

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#Девушки#Эксгибиционист#Екатеринбург#Домогательства#Инцидент#Григорий Орлов
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