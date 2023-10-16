tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

В Каменске-Уральском будет избран новый заместитель мэра

В Каменске-Уральском будет избран новый заместитель мэра

16 октября 2023, 11:06
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском выберут нового заместителя главы города вместо Дмитрия Башарина.

По словам мэра Алексея Герасимова, его прежний заместитель Дмитрий Башарин решил покинуть свою должность. Поэтому вместо него на пост замглавы назначат другого человека, пишет Ура.ру.

При этом Герасимов пояснил, что об уходе Башарин попросил 13 октября 2023 года. В этой должности он работал более двух лет.

Напомним, в сентябре 2023 года депутаты гордумы в Заречном потребовали отставки мэра Андрея Захарцева в связи утратой доверия из-за его коррупционной деятельности.

Депутаты думы Заречного потребовали отставки мэра
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-глава Нижней Туры стал мэром СреднеуральскаЛидер профсоюза НТЗМК в Нижнем Тагиле претендует на должность главы городаЖитель Каменска-Уральского отсудил 140 тысяч у мужчины за выбитые зубы
#Каменск-Уральский#Чиновники#Назначение#Отставка#Должность#Чиновник#Пост#Уход#Елизавета Зиборова#Выборы#Выборы мэра#Заместитель мэра
Подпишитесь
Итоги недели в Тагиле: сероводородный сентябрь и неэффективные вложения в экологию
Сегодня, 09:20
40 автобусов за 414,4 миллиона закупает администрация Нижнего Тагила
14 октября, 12:18
Миллионные траты заводов Тагила на снижение выбросов дали низкий эффект в 2022 году
13 октября, 13:58
Новая 10-метровая гирлянда украсит Нижний Тагил на Новый год
14 октября, 10:53
Житель Каменска-Уральского отсудил 140 тысяч у мужчины за выбитые зубы
Сегодня, 07:18
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выбросил 66,4 тысячи тонн загрязнений в 2022 году
13 октября, 13:47