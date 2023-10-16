В Каменске-Уральском будет избран новый заместитель мэра

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
По словам мэра Алексея Герасимова, его прежний заместитель Дмитрий Башарин решил покинуть свою должность. Поэтому вместо него на пост замглавы назначат другого человека, пишет Ура.ру.
При этом Герасимов пояснил, что об уходе Башарин попросил 13 октября 2023 года. В этой должности он работал более двух лет.
Напомним, в сентябре 2023 года депутаты гордумы в Заречном потребовали отставки мэра Андрея Захарцева в связи утратой доверия из-за его коррупционной деятельности.